Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul’da halı saha boks ringine döndü! Herkes birbirini dövdü!
Giriş Tarihi: 10.08.2021 10:01 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021 10:01

İstanbul’da halı saha boks ringine döndü! Herkes birbirini dövdü!

İstanbul Avcılar'daki bir halı saha boks ringine döndü. Top koşturan 24 kişi birbirini dövdü. İşte o anlar

İstanbul’da halı saha boks ringine döndü! Herkes birbirini dövdü!

İstanbul Avcılar'da önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, halı sahada maç yapan arkadaşlar maç sırasında gerginlik yaşadı.

İstanbul’da halı saha boks ringine döndü! Herkes birbirini dövdü!

Çıkan gerginliğin ardından maç süresinin bitmesiyle şahıslar arasında küfürleşme başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da halı saha boks ringine döndü! Herkes birbirini dövdü!

Yaşanan küfürleşmenin ardından halı saha adeta boks arenasına döndü.

İstanbul’da halı saha boks ringine döndü! Herkes birbirini dövdü!

Olaydan sonra araya giren diğer vatandaşlar kavgayı yatıştırdı taraflar ise olay yerinden ayrıldı.

İstanbul’da halı saha boks ringine döndü! Herkes birbirini dövdü!

Yaşanan kavga anı ise halı saha içerisinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

SON DAKİKA