İSTANBUL HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER 2025: İlçe ilçe sorgulanıyor!

28 Şubat akşamı kılınacak ilk teravih namazı ile birlikte Ramazan ayına adım atacak Müslümanlar, ibadetlerini eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmek için planlarını şimdiden çıkarıyor. Teravih namazlarına yayılan hatmi gerçekleştirmek isteyenler de Diyanet tarafından yayımlanan listelere odaklandı. İşte, İstanbul'da hatimle teravih namazı kılınacak camiler...