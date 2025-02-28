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Haberler Yaşam İSTANBUL HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER 2025: İlçe ilçe sorgulanıyor!
Giriş Tarihi: 28.02.2025 21:11 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 21:11

İSTANBUL HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER 2025: İlçe ilçe sorgulanıyor!

İstanbul'da hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025 yılı için belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen camilerin listesi bu bölgede yaşayanlarla paylaşıldı. 1 Mart günü başlayacak 11 ayın sultanı Ramazan'ı hatimle karşılamak isteyen İslam alemi İstanbul hatimli teravih namazı kıldıran camiler listesi ile bilgilere ulaşıyor. İşte, ilçe ilçe yayımlanan o liste:

İSTANBUL HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER 2025: İlçe ilçe sorgulanıyor!

28 Şubat akşamı kılınacak ilk teravih namazı ile birlikte Ramazan ayına adım atacak Müslümanlar, ibadetlerini eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmek için planlarını şimdiden çıkarıyor. Teravih namazlarına yayılan hatmi gerçekleştirmek isteyenler de Diyanet tarafından yayımlanan listelere odaklandı. İşte, İstanbul'da hatimle teravih namazı kılınacak camiler...

İSTANBUL HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER 2025: İlçe ilçe sorgulanıyor!

İSTANBUL'DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINACAK CAMİLER 2025

İlçeler ve Camiler
Adalar

Hacı Mehmet Kerse Mescidi

Arnavutköy

Arnavutköy Merkez Camii
Hadımköy Merkez Camii
Taşoluk Yeşil Camii
Abdulhamit Han Camii
İmrahor Mah. Hz. Ömer Camii

Ataşehir

Selman-ı Farisi Camii
İmam-ı Buhari Camii

Avcılar

Fetih Camii

Bağcılar

Abdurrahim Çağrıcı Camii
Esma Hatun Kocacık Camii
Mimar Sinan Camii
Hacı Kerimoğlu Mescidi
Aksakal Mescidi

Bahçelievler

Hacı Nihat Ersin Camii
Kocasinan Merkez Camii
Şehit Mehmet Karaaslan Camii

Bakırköy

Osmaniye Hamidiye Camii

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İSTANBUL HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER 2025: İlçe ilçe sorgulanıyor!

Başakşehir

Hz. İbrahim Camii
Emlak Konut Camii
Mehmet Akif Ersoy Camii
Mehmet Zahit Kotku Camii
Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camii
Süleyman Şah Camii
Emlak Konut Başakşehir Evleri Camii
Hz. Hamza Camii
Hz. Bilali Habeşi Camii
Süleyman Çelebi Camii

Bayrampaşa

Altıntepsi Merkez Camii
Bilal-i Habeşi Camii
Kocatepe Camii
Hayırseverler Camii
Yeşil Camii
Yeşilçimen Camii
Kartaltepe Çifteşerefeli Camii

Beşiktaş

Ertuğrul Tekke Camii

Beykoz

Abdülvehhap Evvab Efendi Camii
Çavuşbaşı Hz. Ömer Camii
Hacı Alibey Camii

İSTANBUL HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER 2025: İlçe ilçe sorgulanıyor!

Beyoğlu

Molla Gürani Camii
Tophane Nusretiye Camii
Kasımpaşa Kurtçelebi Camii

Büyükçekmece

İmaret Camii
Millet Bahçesi Camii

Çatalca

Hamide Sancak Camii

Çekmeköy

Alemdağ Hacı Mahmut Efendi Camii
Hacı Cezmi İpkin Camii

Esenler

Hayırseverler Camii
Sabri Ülker Camii
İbrahim Mermer Camii

Esenyurt

Kıraç Muhacir Mahallesi Camii

Eyüpsultan

Alibeyköy Güzel Yayla Camii
Alibeyköy Hatice Sultan Camii
Arpacı Hayrettin Camii
Hüseyin Şahin Camii
Kızılmescit Camii
Prof. Dr. Mahmut Esat Coşan Camii
Şevkibey Camii

Fatih

Hırka-ı Şerif Camii
Dibek Camii
Fevziye Küçük Efendi Camii
Gazi Ahmet Paşa Camii
Hacı Hamza Camii
Has Odabaşı Behruzağa Camii
Hoca Üveys Camii
İskenderpaşa Camii
Kumrulu Mescit Camii
Macuncu Kasım Camii

Gaziosmanpaşa

Prof. Dr. Mahmut Esat Coşan Camii
Hacı Veys Camii
Küçükköy Merkez Camii
Küçükköy Tatbikat Camii

Güngören

Genç Osman Camii

Kadıköy

Haydarpaşa Camii
M.Ü. Saliha Kulaksızoğlu Camii

İSTANBUL HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER 2025: İlçe ilçe sorgulanıyor!

Kağıthane

Sadabat Camii
Sultan Selim Meydan Camii

Kartal

Maarifi Camii
Hasan Tahsin Uğur Camii
Soğanlık Gümüşpınar Camii

Küçükçekmece

Sefaköy Gültepe Camii
Hayati Üstün Camii
Hafız İhsan Hacı Şükran Özkür (İZÜ) Camii

Maltepe

Hüsnüye Arat-Mehmet Macit Camii
Aydınevler Camii
Zümrüt Camii

Pendik

Sahil Camii
Çamlık İbrahim Hakkı Hz. Camii
İbrahim Azmi Beğen Camii
Dolayoba Velibaba Camii

Sancaktepe

Ahmet Turan Karakoç Hacı Müslim Yıldız Camii
Samandıra Merkez Camii

Sarıyer

Cumhuriyet Mh. Hacıosman Camii
Mehmet Kethüda Camii
Tarabya Aydınevler Ebubekir Camii

Silivri

Abdullah Aliye Can Camii

Sultanbeyli

Ulu Camii
Rıfat Börekçi Camii

Sultangazi

Hasan Muhammed Ali Camii
Ravza Camii
Sultançiftliği Mevlana Camii
Mescid-i Selam Camii
Fevzi Çakmak Camii

Şile

Çavuş Ahmet Camii

Şişli

Osmanbey Camii

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