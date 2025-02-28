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İSTANBUL HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER 2025: İlçe ilçe sorgulanıyor!
Giriş Tarihi: 28.02.2025 21:11
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
21:11
İSTANBUL HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER 2025: İlçe ilçe sorgulanıyor!
İstanbul'da hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025 yılı için belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen camilerin listesi bu bölgede yaşayanlarla paylaşıldı. 1 Mart günü başlayacak 11 ayın sultanı Ramazan'ı hatimle karşılamak isteyen İslam alemi İstanbul hatimli teravih namazı kıldıran camiler listesi ile bilgilere ulaşıyor. İşte, ilçe ilçe yayımlanan o liste: