Az önce gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da hissedilen bir deprem olduğu kaydedildi. Sosyal medyada binlerce kişi yaşadığı korku dolu anları paylaştı. Yaşanan sarsıntı sonrası İstanbul depremi büyüklüğü ve merkez üssü merak konusu haline geldi. Binlerce kişi "İstanbul'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde büyüklüğünde oldu?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Depremin Karadeniz'de gerçekleştiği düşünülürken gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesinde...