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Haberler Yaşam İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM! 11 Nisan 2022 Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi ile duyurdu!
Giriş Tarihi: 11.04.2022 22:53 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 22:53

İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM! 11 Nisan 2022 Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi ile duyurdu!

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da deprem oldu. Megakentte hissedilen sarsıntıyla beraber milyonlar "İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde büyüklüğünde?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Deprem etkisiyle milyonlarca İstanbullu yaşadığı korkuyu sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla duyurdu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre sarsıntıya dair verileri paylaştı. AFAD'a göre; 4.4 büyüklüğündeki depremin Zonguldak Ereğli açıklarında olduğu kaydedildi. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile İstanbul depremi ile ilgili detaylar...

İSTANBUL’DA KORKUTAN DEPREM! 11 Nisan 2022 Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi ile duyurdu!

Az önce gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da hissedilen bir deprem olduğu kaydedildi. Sosyal medyada binlerce kişi yaşadığı korku dolu anları paylaştı. Yaşanan sarsıntı sonrası İstanbul depremi büyüklüğü ve merkez üssü merak konusu haline geldi. Binlerce kişi "İstanbul'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde büyüklüğünde oldu?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Depremin Karadeniz'de gerçekleştiği düşünülürken gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesinde...

İSTANBUL’DA KORKUTAN DEPREM! 11 Nisan 2022 Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi ile duyurdu!

AFAD AÇIKLADI: KARADENİZ AÇIKLARINDA DEPREM!

AFAD verilerine göre; İstanbul'da da şiddetli şekilde hissedilen deprem Karadeniz Ereğli açıklarında meydana geldi. Depremin saatler 20.38'i gösterdiği esnada gerçekleştiği duyurulurken büyüklüğü ise 4.4 olarak açıklandı.

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İSTANBUL’DA KORKUTAN DEPREM! 11 Nisan 2022 Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi ile duyurdu!

ALİ YERLİKAYA'DAN DEPREM AÇIKLAMASI!

"Karadeniz Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen #deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

İSTANBUL’DA KORKUTAN DEPREM! 11 Nisan 2022 Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi ile duyurdu!

KANDİLLİ'DEN İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI!

Kandilli Rasathanesi İstanbul Depremi ile ilgili verileri paylaştı. Verilere göre; Karadeniz açıklarında büyüklüğü 4.5 olan bir sarsıntı yaşandı. İstanbul'dan da şiddetli şekilde hissedilen depremin derinliği ise 4.5 olarak açıklandı.

İSTANBUL’DA KORKUTAN DEPREM! 11 Nisan 2022 Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi ile duyurdu!

İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM!

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre;

5.2 büyüklüğündeki deprem Zonguldak'ın 114 kilomere kuzeybatısında 2 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden detaylar bekleniyor...

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