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Haberler Yaşam İstanbul'da ilçe ilçe tahliye edilecek okulların isimleri listesi! İstanbul'da tahliye edilecek okullar ve liseler hangileri?
Giriş Tarihi: 18.02.2023 17:42 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 17:43

İstanbul'da ilçe ilçe tahliye edilecek okulların isimleri listesi! İstanbul'da tahliye edilecek okullar ve liseler hangileri?

İstanbul Valiliği yaptığı duyuruyla İstanbul'da ilçe ilçe tahliye edilecek okulların isimleri listesini duyurdu. Gelen son dakika açıklaması sonrası binlerce öğrenci ve veli "İstanbul'da tahliye edilecek okullar ve liseler hangileri?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Eğitim kurumlarındaki öğrenciler depreme dayanıklı okullara nakledilerek, eğitim öğretimin devam edeceği bildirild. Peki, tahliye edilecek okullar ve liseler hangileri? İşte, 2023 İstanbul'da ilçe ilçe tahliye edilecek okulların isimleri ve listesi...

İstanbul’da ilçe ilçe tahliye edilecek okulların isimleri listesi! İstanbul’da tahliye edilecek okullar ve liseler hangileri?

İstanbul'da ilçe ilçe tahliye edilecek okulların isimleri listesi son dakika haberi olarak kamuoyunun bilgisine sunuldu. Valilikten gelen açıklamada 93 riskli okuldaki 51 bin 995 öğrencimiz ve 2 bin 765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecek açıklaması yer aldı. 20 Şubat Pazartesi itibarıyla kentte riskli bulunan 93 okulun öğrencilerinin depreme güvenli okullara nakli gerçekleşecek. Peki, İstanbul'da hangi okullar, liseler tahliye edilecek? İşte İstanbul'da ilçe ilçe tahliye edilecek okullar listesi...

İstanbul’da ilçe ilçe tahliye edilecek okulların isimleri listesi! İstanbul’da tahliye edilecek okullar ve liseler hangileri?

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN 'TAHLİYE' AÇIKLAMASI

*17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve ilimizi de derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kuruldu. Bu birimimizin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında,

*limizde 1999 yılı öncesinde inşa edilen bin 418 okulumuzun etütleri yapıldığında 67'sinin depreme dayanıklı, bin 351'inin de riskli olduğu tespit edildi.

*Riskli bulunan bin 351 okulumuzdan 769'u güçlendirildi, 367'si yıkılıp yeniden yapıldı. 87 okulumuz da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarımızca güçlendirildi, yıkılıp yeniden inşa edildi.

*Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okulumuzdan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

*Geçen yıl, bu 128 riskli okulumuzdan 35'indeki öğrencilerimiz başka okullara nakledilerek; okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandı.

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İstanbul’da ilçe ilçe tahliye edilecek okulların isimleri listesi! İstanbul’da tahliye edilecek okullar ve liseler hangileri?

*Bugün itibarıyla geriye kalan 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması; 17'sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

*20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, bu riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz ilçe kaymakamlıklarımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin koordinasyonuyla depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir.

51 BİN 995 ÖĞRENCİ ETKİLENECEK

* Böylelikle 93 riskli okulumuzdaki 51 bin 995 öğrencimiz ve 2 bin 765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecekler.

Bu süreçte sevgili öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sabır ve anlayışına teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyıl dönemi hayırlı olsun.

İstanbul’da ilçe ilçe tahliye edilecek okulların isimleri listesi! İstanbul’da tahliye edilecek okullar ve liseler hangileri?

TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINA ALINACAK

*Bu okullarımız, ihtiyaca göre taşımalı eğitim kapsamına alınacaktır.

*İSMEP ile yenilenen okullarımız sayesinde ilimizdeki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz depreme karşı güvenli okullarda eğitim ve öğretimlerine devam ediyorlar.

İşte İstanbul'da ilçe ilçe tahliye edilecek okulların listesi:

İstanbul’da ilçe ilçe tahliye edilecek okulların isimleri listesi! İstanbul’da tahliye edilecek okullar ve liseler hangileri?
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