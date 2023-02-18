İstanbul’da ilçe ilçe tahliye edilecek okulların isimleri listesi! İstanbul’da tahliye edilecek okullar ve liseler hangileri?

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN 'TAHLİYE' AÇIKLAMASI

*17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve ilimizi de derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kuruldu. Bu birimimizin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında,

*limizde 1999 yılı öncesinde inşa edilen bin 418 okulumuzun etütleri yapıldığında 67'sinin depreme dayanıklı, bin 351'inin de riskli olduğu tespit edildi.

*Riskli bulunan bin 351 okulumuzdan 769'u güçlendirildi, 367'si yıkılıp yeniden yapıldı. 87 okulumuz da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarımızca güçlendirildi, yıkılıp yeniden inşa edildi.

*Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okulumuzdan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

*Geçen yıl, bu 128 riskli okulumuzdan 35'indeki öğrencilerimiz başka okullara nakledilerek; okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandı.