İstanbul’da ilçe ilçe tahliye edilecek okulların isimleri listesi! İstanbul’da tahliye edilecek okullar ve liseler hangileri?

İstanbul Valiliği yaptığı duyuruyla İstanbul'da ilçe ilçe tahliye edilecek okulların isimleri listesini duyurdu. Gelen son dakika açıklaması sonrası binlerce öğrenci ve veli "İstanbul'da tahliye edilecek okullar ve liseler hangileri?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Eğitim kurumlarındaki öğrenciler depreme dayanıklı okullara nakledilerek, eğitim öğretimin devam edeceği bildirild. Peki, tahliye edilecek okullar ve liseler hangileri? İşte, 2023 İstanbul'da ilçe ilçe tahliye edilecek okulların isimleri ve listesi...