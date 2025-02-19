İstanbul’da ilginç görüntü: 2. Mahmut’un anısı apartmanların arasında sıkıştı

Çevresi doğru düzgün bitkilendirilmiyor ve bakımsız durumda. Eğer düzenlenip bakımı yapılırsa çok mutlu oluruz." şeklinde konuştu. Veziroğlu, çoğu insanın fark etmediğini söyleyerek, "Pek çok insan yanından yürüyüp geçiyor, farkına bile varmıyor. Oysa bir ışıklandırma yapılsa örneğin Avrupa'daki pek çok ülkede olduğu gibi doğal bir ışıklandırma sistemiyle aydınlatılsa çok daha fazla dikkat çeker" dedi.