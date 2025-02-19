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İstanbul’da ilginç görüntü: 2. Mahmut'un anısı apartmanların arasında sıkıştı
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
11:10
İstanbul’da ilginç görüntü: 2. Mahmut'un anısı apartmanların arasında sıkıştı
Sultan 2. Mahmut'un 1812 yılında anısına yaptırdığı Nişantaşı, günümüzde apartmanların arasında sıkışıp kaldı. İstanbul'un tarihi miraslarından biri olan ve Sultan 2. Mahmut'un nişancılıktaki başarısını simgeleyen yaklaşık 4 buçuk metrelik Nişantaşı, zamanla çevresinin yapılaşmaya açılmasıyla gözlerden uzaklaştı.