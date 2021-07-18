İstanbul'da ilginç manzara: İki turist bikini ile Taksim'e çıktı!

İstanbul'da ilginç anlar yaşandı. Taksim Meydanı'na bikini ile gelen yabancı uyruklu iki kadın, yanlarındaki erkek arkadaşına cep telefonlarını vererek fotoğraf çekilmeye başladı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen iki kadın dakikalarca poz vererek onlarca fotoğraf çekildi. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen iki kadın dakikalarca poz vererek onlarca fotoğraf çekildi. O anlar objektiflere böyle yansıdı... İstanbul Taksim'de bikinili kadınlardan şaşırtan şov!