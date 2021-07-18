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Haberler Yaşam İstanbul'da ilginç manzara: İki turist bikini ile Taksim'e çıktı!
Giriş Tarihi: 18.07.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 11:39

İstanbul'da ilginç manzara: İki turist bikini ile Taksim'e çıktı!

İstanbul'da ilginç anlar yaşandı. Yabancı uyruklu iki kadın bikini ile Taksim Meydanı'na çıktı. Vatandaşlar şaştı kaldı. O anlar objektiiflere böyle yansıdı.

İstanbul'da ilginç manzara: İki turist bikini ile Taksim'e çıktı!

İstanbul'da ilginç anlar yaşandı. Taksim Meydanı'na bikini ile gelen yabancı uyruklu iki kadın, yanlarındaki erkek arkadaşına cep telefonlarını vererek fotoğraf çekilmeye başladı.

İstanbul'da ilginç manzara: İki turist bikini ile Taksim'e çıktı!

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen iki kadın dakikalarca poz vererek onlarca fotoğraf çekildi.

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İstanbul'da ilginç manzara: İki turist bikini ile Taksim'e çıktı!

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen iki kadın dakikalarca poz vererek onlarca fotoğraf çekildi.

İstanbul'da ilginç manzara: İki turist bikini ile Taksim'e çıktı!

O anlar objektiflere böyle yansıdı...

İstanbul Taksim'de bikinili kadınlardan şaşırtan şov!

İstanbul'da ilginç manzara: İki turist bikini ile Taksim'e çıktı!
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