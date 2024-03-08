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İstanbul’da inanılmaz olay: Ev sahibi gibi davranan çete bakın neler yaptı!
Giriş Tarihi: 08.03.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
13:44
İstanbul’da inanılmaz olay: Ev sahibi gibi davranan çete bakın neler yaptı!
Megakent İstanbul'da inanılmaz bir olay yaşandı. Gayrimenkul şirketi adına faaliyet gösterirken; kiraya verdikleri evlerin, yıllar sonra sahipleri tarafından satışa çıkarılmasını fırsat bilerek, ev sahibi gibi mağdurlarla buluşup "Bu evi kaçırmayın" diyen ve ön ödeme alarak kaçan 6 kişi yakalandı…