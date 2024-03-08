İstanbul’da inanılmaz olay: Ev sahibi gibi davranan çete bakın neler yaptı!

Pendik'te polise yapılan bir şikayet akıl almaz bir dolandırıcılık olayını ortaya çıkardı. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada, bir gayrimenkul şirketi çalışanlarının kiralanmasına aracılık ettikleri evleri kullanarak milyonlarca liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı.