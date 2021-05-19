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Haberler Yaşam İstanbul’da inanılmaz olay: Kafasına saksı düştü!
Giriş Tarihi: 19.05.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 10:58

’da inanılmaz olay: Kafasına saksı düştü!

'da inanılmaz bir olay yaşandı. Kağıthane'de 9 yaşındaki çocuğu ve eşiyle kaldırımda yürüyen kadının başına, bir binanın penceresinden saksı düştü. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşte ilginç olayın detayları

İstanbul’da inanılmaz olay: Kafasına saksı düştü!

'da yaşanan olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 12.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe'de meydana geldi.

İstanbul’da inanılmaz olay: Kafasına saksı düştü!

Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Şerife Korkmaz, alışveriş yapmak için 9 yaşındaki kızı Ebrar Betül Korkmaz ve eşi ile birlikte dışarıya çıktı.

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İstanbul’da inanılmaz olay: Kafasına saksı düştü!

Anne ve kızı cadde üzerindeki kaldırımda yürüdüğü esnada 6 katlı binadan üstüne saksı düştü. Neye uğradığını şaşıran kadın boynundan yaralanırken, kızı ise gözyaşlarına boğuldu.

İstanbul'da akıl almaz olay: Çocuğuyla yürürken başına saksı düştü | Video

İstanbul’da inanılmaz olay: Kafasına saksı düştü!

Ölümden dönen kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparak bir iş yerine soktu. Ardından da vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İstanbul’da inanılmaz olay: Kafasına saksı düştü!

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı anneyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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