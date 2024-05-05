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Haberler Yaşam İstanbul’da İngiliz Katie’in korkunç sonu: Seni bugün öldüreceğim son kararım! 3 saat 15 dk…
Giriş Tarihi: 05.05.2024 14:19 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 14:19

İstanbul’da İngiliz Katie’in korkunç sonu: Seni bugün öldüreceğim son kararım! 3 saat 15 dk…

İstanbul Kartal'da bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan İngiliz Katie Erorbay'ı öldüren taksi şoförü Mustafa Gülser hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, geçtiğimiz şubat ayında yaşanan korkunç cinayette takıntı ve 3 saat 15 dakika detayını belirledi. Genç kadını takıntı haline getiren adamın cinayetten 3 saat 15 dakika önce, "Seni bugün öldüreceğim, son kararım" diyerek talihsiz kadına video attığını kaydeden savcılık, "Kaldı ki en ufak bir tartışmada insanların öldürülmelerinin bir izahı olamaz" dedi. "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

ARZU KAYA
İstanbul’da İngiliz Katie’in korkunç sonu: Seni bugün öldüreceğim son kararım! 3 saat 15 dk…

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre bir dönem İngilizce öğretmeni Katie Erorbay(36) ile taksi şoförü Mustafa Gülser'in(41) duygusal birlikteliği vardı. Erorbay'ın ilişkiyi bitirmesini hazmedemeyen Gülser, genç öğretmeni takıntı haline getirdi.

İstanbul’da İngiliz Katie’in korkunç sonu: Seni bugün öldüreceğim son kararım! 3 saat 15 dk…

Görüşmek için sürekli mesaj atsa da ret cevabı aldı. Bunun üzerine 1 Şubat günü Katie Erorbay'ın çalıştığı okulun önüne gelen adam, Erorbay'ın arkadaşı ile araca bineceği sırada aracın kapısını kapatmasını engelleyerek konuşmaya çalıştı. Savcılık ikilinin arasında 8 dakika süren tartışmanın ardından takıntılı adamın genç kadının şakağına bir el ateş ederek öldürdüğünü belirtti.

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İstanbul’da İngiliz Katie’in korkunç sonu: Seni bugün öldüreceğim son kararım! 3 saat 15 dk…

"SENİ BUGÜN ÖLÜDÜRECEĞİM" VİDEOSU
Kendi kafasına da ateş eden, tedavisinin ardından 1 hafta sonra tutuklanan şüphelinin telefon inceleme kayıtları ise şoke etti. Olaydan 3 saat 15 dakika önce Mustafa Gülser'in, "Sen hem suçlusun, hem güçlüsün. Yani ben aptalım, ben salağım öylemi hee, ben mi salağım? Sen benim her gün psikolojimle alay ettin, her gün. Seni bugün öldüreceğim, son kararım" şeklinde kendisini videoya çekerek genç kadına gönderdiği ortaya çıktı.

İstanbul’da İngiliz Katie’in korkunç sonu: Seni bugün öldüreceğim son kararım! 3 saat 15 dk…

"İNSAN ÖLDÜRMENİN İZAHI OLAMAZ"
Savcılık ise korkunç olayla ilgili dikkat çeken tespitler yaptı. Şüphelinin saatler önce eylemini tasarladığını, savunmasının ise suçtan kurtulmaya ve mümkünse haksız tahrik hükümlerinden faydalanmaktan ibaret olduğunu kaydetti.

İstanbul’da İngiliz Katie’in korkunç sonu: Seni bugün öldüreceğim son kararım! 3 saat 15 dk…

Şüphelinin ayrılığını hazmedemeyerek olay günü plan yaptığını belirten savcılık, "Sadece konuşmak için giden bir kişinin üzerine silah alması hayatın olağan akışına uygun değil.

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