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İstanbul’da İngiliz Katie’in korkunç sonu: Seni bugün öldüreceğim son kararım! 3 saat 15 dk…
Giriş Tarihi: 05.05.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
14:19
İstanbul’da İngiliz Katie’in korkunç sonu: Seni bugün öldüreceğim son kararım! 3 saat 15 dk…
İstanbul Kartal'da bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan İngiliz Katie Erorbay'ı öldüren taksi şoförü Mustafa Gülser hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, geçtiğimiz şubat ayında yaşanan korkunç cinayette takıntı ve 3 saat 15 dakika detayını belirledi. Genç kadını takıntı haline getiren adamın cinayetten 3 saat 15 dakika önce, "Seni bugün öldüreceğim, son kararım" diyerek talihsiz kadına video attığını kaydeden savcılık, "Kaldı ki en ufak bir tartışmada insanların öldürülmelerinin bir izahı olamaz" dedi. "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.