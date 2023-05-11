İstanbul’da İngiliz kızın sır sonu: Notu yazan Ayşe miydi bilmiyorum!

Ayşe İstanbul'da bir işe girdi. O zaman da Ararat diye biriyle tanıştı. Ararat'la birlikteydi, ondan çok hoşlanıyordu. Fakat, hala Ferhat ve Mahmut'la problemleri vardı. Mahmut bir şekilde İstanbul'da sokak ortasında Ayşe'yi dövmüştü. Dövdükten sonra yüzü çok kötü durumdaydı; gözü, kaşı, burnu kan içindeydi. Ayşe polise gitmek, şikayetçi olmak istemiş. Yolda Ayşe'yi o şekilde bulan melek gibi bir adam, adı Recep, ona polis merkezine gitmesinde yardımcı olmuş. Ayşe polis merkezine giderek kendisini döven Mahmut hakkında şikayetçi olmuş. Mahmut bu sıralarda kızımı tekrar ölümle tehdit etmiş. Yine, 'İstanbul'dan git, bir daha da gelme' demiş. Fakat kızım evine gelmedi. Asla evine gelmedi ve işte bu oldu. Ne yanlış gitti bilmiyorum. Kızım öldü. Kızım nasıl silah buldu bilmiyorum. Ona kim silah verdi bilmiyorum. Kızım İngiltere'dendi, biz İngiltere'de silah bilmeyiz, bizim silahımız olmaz. Ayşe silahlarla ilgili hiçbir şey bilmezdi. Ama biri ona silah vermişti."