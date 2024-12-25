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Haberler Yaşam İstanbul'da iş adamı Aras Yılmaz cinayetinde şok gelişme: Örgüt içi hesaplaşmanın kurbanı oldu!
Giriş Tarihi: 25.12.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:39

İstanbul'da iş adamı Aras Yılmaz cinayetinde şok gelişme: Örgüt içi hesaplaşmanın kurbanı oldu!

Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde İranlı iş insanı Aras Yılmaz'ın silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü olayın örgüt içi hesaplaşmadan kaynaklandığı ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Aras Yılmaz'ın yöneticiliğini yaptığı uyuşturucu çetesine yönelik dün İstanbul merkezli iki ilde düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

DHA
İstanbul’da iş adamı Aras Yılmaz cinayetinde şok gelişme: Örgüt içi hesaplaşmanın kurbanı oldu!

Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinde 8 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşen olayda, uluslararası uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı ve örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen İran uyruklu iş insanı Aras Yılmaz (Yosef Aliakbari) silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

İstanbul’da iş adamı Aras Yılmaz cinayetinde şok gelişme: Örgüt içi hesaplaşmanın kurbanı oldu!

Olayın ardından iki kişi 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren Mert Akçay ifadesinde olayı uyuşturucu kullandığı esnada E.B. isimli şüpheliyle planladıklarını, eylemi 1 milyon lira karşılığında gerçekleştirdiğini söyledi.

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İstanbul’da iş adamı Aras Yılmaz cinayetinde şok gelişme: Örgüt içi hesaplaşmanın kurbanı oldu!

Ayrıca olayda kullandığı motosiklet ve tabancayı E.B.'nin kendisine sağladığını söyledi. Yapılan incelemelerde olayın örgüt içi bir hesaplaşma sonucu yaşandığı ortaya çıktı.

İstanbul’da iş adamı Aras Yılmaz cinayetinde şok gelişme: Örgüt içi hesaplaşmanın kurbanı oldu!

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE OPERASYON

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilen soruşturma kapsamında dün İstanbul, Sarıyer merkezli Zeytinburnu, Kağıthane, Beylikdüzü, Arnavutköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Samsun'da örgütün üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

İstanbul’da iş adamı Aras Yılmaz cinayetinde şok gelişme: Örgüt içi hesaplaşmanın kurbanı oldu!

Düzenlenen operasyonlarda hedef konumunda olduğu belirtilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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