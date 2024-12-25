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İstanbul'da iş adamı Aras Yılmaz cinayetinde şok gelişme: Örgüt içi hesaplaşmanın kurbanı oldu!
Giriş Tarihi: 25.12.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
11:39
İstanbul'da iş adamı Aras Yılmaz cinayetinde şok gelişme: Örgüt içi hesaplaşmanın kurbanı oldu!
Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde İranlı iş insanı Aras Yılmaz'ın silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü olayın örgüt içi hesaplaşmadan kaynaklandığı ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Aras Yılmaz'ın yöneticiliğini yaptığı uyuşturucu çetesine yönelik dün İstanbul merkezli iki ilde düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.