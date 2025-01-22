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İstanbul’da İsveçli vahşeti: 1 kişiyi öldürdü, yanındaki kadını yaraladı, skuterle kaçtı!
Giriş Tarihi: 22.01.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
10:32
İstanbul’da İsveçli vahşeti: 1 kişiyi öldürdü, yanındaki kadını yaraladı, skuterle kaçtı!
Kan donduran olay İstanbul Kağıthane'de yaşandı. İsveçli Edijan V., bir sitenin otoparkında kavga ettiği Ahmet Celal Portakalcı'yı silahla 8 yerinden vurup ağır yaraladı. Kavga sırasında Portakalcı'nın yanında bulunan Zeynep Eda K.'yı da darbettikten sonra elektrikli skuterle kaçtı. Portakalcı ise kurtarılamadı. İşte haberin detayları