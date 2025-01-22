İstanbul’da İsveçli vahşeti: 1 kişiyi öldürdü, yanındaki kadını yaraladı, skuterle kaçtı!

Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ahmet Celal Portakalcı'yı ve Zeynep Eda K.'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Portakalcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunmayan Zeynep Eda K.'nın ise hastanede tedavisi devam ediyor.