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Haberler Yaşam İstanbul’da kahvehaneye kaleşnikoflu saldırı: Kurşun başımın üzerinden sekti!
Giriş Tarihi: 07.06.2024 19:43 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 19:43

İstanbul’da kahvehaneye kaleşnikoflu saldırı: Kurşun başımın üzerinden sekti!

İstanbul Avcılar'da bir otomobille kahvehaneye gelen yüzleri maskeli iki kişi, içeridekilere Kalaşnikof ve tabancayla ateş ederek kaçtı. Saldırıda 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Saldırı sırasında kahvede bulunanlar o anları şöyle anlattı: Kurşun başımın üzerinden sekti!

DHA
İstanbul’da kahvehaneye kaleşnikoflu saldırı: Kurşun başımın üzerinden sekti!

Saldırı, saat 16.30 sıralarında, Ambarlı Mahallesi Tesisler Yolu Caddesi üzerindeki bir kahvede meydana geldi.

İstanbul’da kahvehaneye kaleşnikoflu saldırı: Kurşun başımın üzerinden sekti!

İddiaya göre; beyaz renkli bir otomobille gelen yüzleri maskeli iki kişi, yanlarında getirdikleri Kalaşnikof ve tabancayla içeridekilere ateş açtı. Açılan ateşle bir kişi karnından ağır yaralanırken, bir kişinin de bacağına mermi isabet etti.

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İstanbul’da kahvehaneye kaleşnikoflu saldırı: Kurşun başımın üzerinden sekti!

İki kişinin de kurşunlar kollarını sıyırarak geçti. Saldırganlar geldikleri otomobille kaçtı.

İstanbul’da kahvehaneye kaleşnikoflu saldırı: Kurşun başımın üzerinden sekti!

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırı ile ilgili tanık ifadelerini alırken, güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Saldırganların tespit edilerek yakalanabilmesi için çalışma başlatıldı.

İstanbul’da kahvehaneye kaleşnikoflu saldırı: Kurşun başımın üzerinden sekti!

"KURŞUN BAŞIMIN ÜSTÜNDEN SEKTİ"

Saldırı sırasında kahvehanede bulunan Naci Bulut, 7 el ateş edildiğini belirtirken "Bir anda silah sesleri patladı, yakında patladı. Vurulduğumu zannettim.

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