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İstanbul’da kahvehaneye kaleşnikoflu saldırı: Kurşun başımın üzerinden sekti!
Giriş Tarihi: 07.06.2024 19:43
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
19:43
İstanbul’da kahvehaneye kaleşnikoflu saldırı: Kurşun başımın üzerinden sekti!
İstanbul Avcılar'da bir otomobille kahvehaneye gelen yüzleri maskeli iki kişi, içeridekilere Kalaşnikof ve tabancayla ateş ederek kaçtı. Saldırıda 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Saldırı sırasında kahvede bulunanlar o anları şöyle anlattı: Kurşun başımın üzerinden sekti!