İstanbul’da kahvehaneye kaleşnikoflu saldırı: Kurşun başımın üzerinden sekti!

İddiaya göre; beyaz renkli bir otomobille gelen yüzleri maskeli iki kişi, yanlarında getirdikleri Kalaşnikof ve tabancayla içeridekilere ateş açtı. Açılan ateşle bir kişi karnından ağır yaralanırken, bir kişinin de bacağına mermi isabet etti.