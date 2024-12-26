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İstanbul'da kan donduran görüntü: Motosikletini çaldığını düşündüğü kişiye kurşun yağdırdı!
Giriş Tarihi: 26.12.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
14:48
İstanbul'da kan donduran görüntü: Motosikletini çaldığını düşündüğü kişiye kurşun yağdırdı!
Kağıthane'de motosikleti çalınan 19 yaşındaki Halil Efe A. hırsızlıkla suçladığı 19 yaşındaki Koray Asım B.'ye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Koray Asım B., saldırganın yakınları tarafından tehdit edilince hastaneden kaçtı. Saldırı anı kameralara yansırken, firarda olan saldırgan ise polis tarafından yakalandı, mahkemece tutuklandı.