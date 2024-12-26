İstanbul’da kan donduran görüntü: Motosikletini çaldığını düşünüdüğü kişiye kurşun yağdırdı!

Olay, 10 Eylül Salı günü akşam saatlerinde Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Koray Asım B., bir süre önce Halil Efe A.'nın motosikletini çaldı. Bu duruma sinirlenen Halil Efe A., olaydan birkaç gün sonra Koray Asım B.'nin arkadaşlarıyla sokakta olduğu öğrenerek yanlarına gitti.