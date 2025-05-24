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Haberler Yaşam İstanbul'da kan donduran olay! Kızına şiddet uyguladığını öne sürdüğü çocuğun babasını bıçakladı!
Giriş Tarihi: 24.05.2025 10:18 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 11:25

İstanbul'da kan donduran olay! Kızına şiddet uyguladığını öne sürdüğü çocuğun babasını bıçakladı!

İstanbul Beşiktaş Ortaköy'de 21 Mayıs 2025'te yaşanan dehşet verici olay, güvenlik kameralarına yansıdı. 40 yaşındaki Derya U., 6 yaşındaki kızına okulda şiddet uyguladığını öne sürdüğü çocuğun babası Şerif T.'yi (46) bıçakla ağır yaraladı. Şerif T.'nin de kadını darbettiği olay sonrası Derya U., Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği tarafından yakalanarak "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Kadın, ifadesinde "Oğlu kızımı taciz etti, babasını uyardım ama sonuç alamadım" dedi.

Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da kan donduran olay! Kızına şiddet uyguladığını öne sürdüğü çocuğun babasını bıçakladı!

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Ortaköy semtinde, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 21:45'te korkunç bir olay yaşandı. 40 yaşındaki Derya U., 6 yaşındaki kızı E.İ.U.'nun, aynı sınıfta okuyan bir erkek öğrenci tarafından okulda zorbalığa ve tacize uğradığını iddia etti.

İstanbul’da kan donduran olay! Kızına şiddet uyguladığını öne sürdüğü çocuğun babasını bıçakladı!

Derya U., çocuğun babası Şerif T.'yi (46) defalarca uyarmasına rağmen sonuç alamadığını belirterek, olay günü Şerif T.'yi telefonla arayarak tartıştı ve konuşmak için sokağa çağırdı.

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İstanbul’da kan donduran olay! Kızına şiddet uyguladığını öne sürdüğü çocuğun babasını bıçakladı!

BIÇAKLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Motosikletle sokağa gelen Şerif T., Derya U.'nun bıçaklı saldırısına uğradı. Kadın veli, elindeki bıçakla Şerif T.'yi defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Şerif T. ise kadının elindeki bıçağı alarak onu darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle Derya U. olay yerinden uzaklaşırken, ağır yaralı Şerif T.'ye ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

İstanbul’da kan donduran olay! Kızına şiddet uyguladığını öne sürdüğü çocuğun babasını bıçakladı!

Şerif T., Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın tüm detayları, sokaktaki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul’da kan donduran olay! Kızına şiddet uyguladığını öne sürdüğü çocuğun babasını bıçakladı!

BEŞİKTAŞ POLİSİ HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Derya U.'nun kimliğini tespit ederek evinde yakaladı. Gözaltına alınan kadının, daha önce "kasten yaralama" suçundan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Derya U., "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla mahkemece tutuklandı.