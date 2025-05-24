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İstanbul'da kan donduran olay! Kızına şiddet uyguladığını öne sürdüğü çocuğun babasını bıçakladı!
Giriş Tarihi: 24.05.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
11:25
İstanbul'da kan donduran olay! Kızına şiddet uyguladığını öne sürdüğü çocuğun babasını bıçakladı!
İstanbul Beşiktaş Ortaköy'de 21 Mayıs 2025'te yaşanan dehşet verici olay, güvenlik kameralarına yansıdı. 40 yaşındaki Derya U., 6 yaşındaki kızına okulda şiddet uyguladığını öne sürdüğü çocuğun babası Şerif T.'yi (46) bıçakla ağır yaraladı. Şerif T.'nin de kadını darbettiği olay sonrası Derya U., Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği tarafından yakalanarak "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Kadın, ifadesinde "Oğlu kızımı taciz etti, babasını uyardım ama sonuç alamadım" dedi.