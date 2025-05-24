İstanbul’da kan donduran olay! Kızına şiddet uyguladığını öne sürdüğü çocuğun babasını bıçakladı!

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Ortaköy semtinde, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 21:45'te korkunç bir olay yaşandı. 40 yaşındaki Derya U., 6 yaşındaki kızı E.İ.U.'nun, aynı sınıfta okuyan bir erkek öğrenci tarafından okulda zorbalığa ve tacize uğradığını iddia etti.