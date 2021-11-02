İstanbul’da kanlı olay! Trafikte kafasına sıktı!

SON DAKİKA: MEGAKENT İSTANBUL'DA DEHŞET! İddiaya göre Umut Özaki ile başka bir aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. SON DAKİKA HABERİ: SİLAHI ÇEKTİ KAFASINDAN VURDU! Tartışma büyüyünce Özaki silahla başından vuruldu. Silahlı saldırgan aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Başından vurularak yaralanan Özaki olay yerindeki ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda silahlı saldırganı yakaladı. Pendik'te şoke eden olay! Yol verme tartışmasında kafasından vurdular | Video Öte yandan Özaki'nin, yakın bir tarihte MasterChef Mehmet Yalçınkaya ile olan pozunu sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı