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Haberler Yaşam İstanbul’da kanlı olay! Trafikte kafasına sıktı!
Giriş Tarihi: 02.11.2021 13:52 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 13:52

İstanbul’da kanlı olay! Trafikte kafasına sıktı!

İstanbul Pendik'te yol verme tartışmasında bir kişi başından vurularak ağır yaralandı. İşte korkunç olayın detayları

İstanbul’da kanlı olay! Trafikte kafasına sıktı!

SON DAKİKA: MEGAKENT İSTANBUL'DA DEHŞET!

Son dakika: Kanlı olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Pendik'teki Gözdağı Caddesi'nde yaşandı.

İstanbul’da kanlı olay! Trafikte kafasına sıktı!

İddiaya göre Umut Özaki ile başka bir aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

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İstanbul’da kanlı olay! Trafikte kafasına sıktı!

SON DAKİKA HABERİ: SİLAHI ÇEKTİ KAFASINDAN VURDU!

Tartışma büyüyünce Özaki silahla başından vuruldu. Silahlı saldırgan aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı.

İstanbul’da kanlı olay! Trafikte kafasına sıktı!

Olayı gören çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İstanbul’da kanlı olay! Trafikte kafasına sıktı!

Başından vurularak yaralanan Özaki olay yerindeki ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı.

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