İstanbul’da kanlı pusu: Galerici öldü! Hemşire İdil yaralı!

Galerici olduğu öğrenilen Şuayip Alkan, özel bir hastanede hemşire olan İdil B., Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezinin sahibi Ezgi A. ve Beylikdüzü'nde bir kozmetik mağazasında görevli olan Övgü Bengüsu B.'yi aracıyla alarak kafeye oturmaya geldi. Arkadaş grubu bir süre kafede vakit geçirdikten sonra kafeden çıkarak araçlarına bindi.