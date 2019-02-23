İstanbul'da kar etkili oluyor! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da kar etkili oluyor! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Meteoroloji günler öncesinden uyarılarını yapmıştı. Ve İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar, İstanbul genelinde de etkisini artırdı. Ortaya da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. İşte İstanbul'da yağan karın oluşturduğu güzel görüntüler..
Giriş Tarihi: 23.02.2019
22:18
Güncelleme Tarihi: 23.02.2019
22:19