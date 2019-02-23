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  • İstanbul'da kar etkili oluyor! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

'da kar etkili oluyor! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

günler öncesinden uyarılarını yapmıştı. Ve 'da beklenen başladı. Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar, İstanbul genelinde de etkisini artırdı. Ortaya da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. İşte İstanbul'da yağan karın oluşturduğu güzel görüntüler..

Giriş Tarihi: 23.02.2019 22:18 Güncelleme Tarihi: 23.02.2019 22:19
İstanbul'da kar etkili oluyor! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Gün boyu aralıklarla yağan kar, akşam saatlerinde etkili oldu. Kuzey Ege'deki etkili fırtına nedeniyle arabalı vapur seferlerinde aksamalar meydana geldi.

İstanbul'da kar etkili oluyor! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

'da şiddetini arttırdı kent beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan Taksim Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

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İstanbul'da kar etkili oluyor! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Her iki yakada da etkili olan yağış nedeniyle bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, çocuklar karın keyfini çıkardı.

İstanbul'da kar etkili oluyor! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

akşam saatlerinde 'da etkisini arttırdı.

İstanbul'da kar etkili oluyor! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Taksim Meydanı'nda , yayalara zor anlar yaşatırken meydan beyaza büründü. Başakşehir'de de yerler beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul'da kar etkili oluyor! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Yollarda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçların kaydığı görülürken, çocuklar karın keyfini çıkardı.

İstanbul'da kar etkili oluyor! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
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