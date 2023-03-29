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Haberler Yaşam İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Sıcaklıklar düştü İstanbul'da kar beklentisi doğdu! Meteoroloji tahminleri ne diyor?
Giriş Tarihi: 29.03.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 10:37

İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Sıcaklıklar düştü İstanbul'da kar beklentisi doğdu! Meteoroloji tahminleri ne diyor?

Meteoroloji'den gelen hava durumu tahminleri ışığında gözler İstanbul kar yağışı beklentisi olup olmadığına dair değerlendirmelere çevrildi. Salı günü itibarıyla başlayan sıcaklıklardaki düşüş yurdun batı kesimlerinden başlayarak yer yer sağanak, kar yağışı ve şiddetli rüzgarlar şeklinde de etkisini gösterecek. Bu noktada "İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, İstanbul'da kar yağacak mı, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte hava durumu beklentileri ve detaylar.

İstanbul’da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Sıcaklıklar düştü İstanbul’da kar beklentisi doğdu! Meteoroloji tahminleri ne diyor?

Bir süredir sıcaklıklarda mevsim normallerinin üzerinde bir seyir söz konusuydu. Salı günü ardından etkisini kaybeden sıcak hava, yerini fırtına, yağış ve soğuğa bıraktı. Bu kapsamda ise özellikle bu yıl neredeyse hiç kar yağışı görmeyen megakentte "İstanbul'da kar yağacak mı, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte İstanbul'da kar yağacak mı sorusunun yanıtı ve detaylar.

İstanbul’da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Sıcaklıklar düştü İstanbul’da kar beklentisi doğdu! Meteoroloji tahminleri ne diyor?

*Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli sağanak, yoğun kar ve fırtına nedeniyle 32 kente sarı, 24 kente turuncu kodlu uyarıda bulundu.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri dışında bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere;

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Sakarya, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

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İstanbul’da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Sıcaklıklar düştü İstanbul’da kar beklentisi doğdu! Meteoroloji tahminleri ne diyor?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Sakarya, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul’da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Sıcaklıklar düştü İstanbul’da kar beklentisi doğdu! Meteoroloji tahminleri ne diyor?

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, doğu bölgelerde güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İstanbul’da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Sıcaklıklar düştü İstanbul’da kar beklentisi doğdu! Meteoroloji tahminleri ne diyor?

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı beklendiğinden dikkatli tedbirli olunmalıdır.

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