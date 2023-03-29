İstanbul’da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Sıcaklıklar düştü İstanbul’da kar beklentisi doğdu! Meteoroloji tahminleri ne diyor?

Meteoroloji'den gelen hava durumu tahminleri ışığında gözler İstanbul kar yağışı beklentisi olup olmadığına dair değerlendirmelere çevrildi. Salı günü itibarıyla başlayan sıcaklıklardaki düşüş yurdun batı kesimlerinden başlayarak yer yer sağanak, kar yağışı ve şiddetli rüzgarlar şeklinde de etkisini gösterecek. Bu noktada "İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, İstanbul'da kar yağacak mı, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte hava durumu beklentileri ve detaylar.