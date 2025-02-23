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Haberler Yaşam İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? İstanbul dahil! Bugün ve yarın 9 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Giriş Tarihi: 23.02.2025 14:44 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 14:45

İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? İstanbul dahil! Bugün ve yarın 9 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte soğuk hava dalgası da kendini hissettirdi. Meteoroloji uzmanları, şehirde hissedilen sıcaklığın eksi 5 derecelere kadar düştüğünü belirterek vatandaşları uyardı. Peki, İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi, ne kadar sürecek? İşte hava durumu tahminleri ve uzmanlardan gelen son açıklamalar…

İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? İstanbul dahil! Bugün ve yarın 9 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı

stanbul'da kış kendini hissettirmeye devam ediyor! Şehirde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar vatandaşları zor durumda bırakırken, hissedilen sıcaklık eksi 5 derecelere kadar düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının süresi ve hava sıcaklıklarıyla ilgili kritik uyarılarda bulundu. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? İşte detaylar…

İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? İstanbul dahil! Bugün ve yarın 9 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI HALA DEVAM EDİYOR

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı aralıklarla hafif şekilde etkisini sürdürüyor.

Kentin özellikle kuzey bölgelerinde ve yüksek rakımlı ilçelerinde zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, beyaza büründürdüğü yerlerde seyirlik görüntüler oluşturuyor.

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İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? İstanbul dahil! Bugün ve yarın 9 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Hafta sonu olması ve vatandaşların evlerinden çıkmaması nedeniyle il genelinde trafik sakin ve akıcı seyrediyor.Ana arterlerde ekiplerce gerçekleştirilen tuzlama çalışmaları sonucu herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ara sokaklarda ise kar birikintileri nedeniyle araçların hareketi zorlaşıyor.

Ayrıca dün akşam ve gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla yol kenarları, ağaçlar ve yeşillik alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? İstanbul dahil! Bugün ve yarın 9 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı

MOTOSİKLET VE MOTOKURYE YASAĞI KALKTI
İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması bir süreliğine yasaklanmıştı. Sabah 08.00 itibarı ile yasak kalktı.

İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla motosiklet ve motokurye yasağının kalkacağı bilgisini paylaştı.

İstanbul'da motosiklet kullanıcıları ve motokuryeler, Pazar günü sabah saatlerinden itibaren trafiğe çıkabilecek. Bu saat öncesinde trafiğe çıkan kuryelere ve motosiklet kullanıcılarına cezai işlem uygulanabiliyor.

İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? İstanbul dahil! Bugün ve yarın 9 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DUYURDU: 6 İLDEKİ YASAK KALKTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Yollar ağır taşıtların kullanımına açılmıştır. Kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtlar için 21 Şubat Cuma günü saat 13.00'te başlayan ve İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında uygulanan kısıtlama, 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 itibarıyla kaldırılmıştır.

İstanbul-Ankara aksında trafikte herhangi bir problem olmamakla birlikte vatandaşlarımızın güvenle seyahat etmeleri için Karayolları ekiplerimiz 7/24 görevlerine devam etmektedir.

Sürücülerimiz, yolculuk esnasında sorun yaşamamaları için ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezinden, ALO 159 Yol Danışma Hattı'ndan ya da Karayolları Genel Müdürlüğü web sitesinden güzergahları üzerindeki yol durumunu öğrenebilirler"

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