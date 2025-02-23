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İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? İstanbul dahil! Bugün ve yarın 9 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Giriş Tarihi: 23.02.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
14:45
İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? İstanbul dahil! Bugün ve yarın 9 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı
İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte soğuk hava dalgası da kendini hissettirdi. Meteoroloji uzmanları, şehirde hissedilen sıcaklığın eksi 5 derecelere kadar düştüğünü belirterek vatandaşları uyardı. Peki, İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi, ne kadar sürecek? İşte hava durumu tahminleri ve uzmanlardan gelen son açıklamalar…