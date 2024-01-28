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Haberler Yaşam İstanbul'da kar yağışı hasreti sona erdi! Meteoroloji tarih verdi: Kar yağışı ne kadar sürecek?
Giriş Tarihi: 28.01.2024 22:55 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 23:13

İstanbul'da kar yağışı hasreti sona erdi! Meteoroloji tarih verdi: Kar yağışı ne kadar sürecek?

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı kentin bazı ilçelerinde etkili oldu. Fatih ve Eyüpsultan ilçesinde cadde ve sokaklar ile araçların üzeri beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu. Peki kar yağışı İstanbul'da ne kadar süre etkili olacak? Yeni haftada İstanbul'a kar var mı? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

İstanbul’da kar yağışı hasreti sona erdi! Meteoroloji tarih verdi: Kar yağışı ne kadar sürecek?

Son dakika hava durumu haberi... İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Silivri'de lapa lapa kar görülürken, Kağıthane, Eyüpsultan ve Fatih ilçelerinde dolu ve kar yağışı görüldü.

İstanbul’da kar yağışı hasreti sona erdi! Meteoroloji tarih verdi: Kar yağışı ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başlarken, Kağıthane'de ise dolu yağışı etkili oldu.

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İstanbul’da kar yağışı hasreti sona erdi! Meteoroloji tarih verdi: Kar yağışı ne kadar sürecek?

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde de kısa süreli dolu yağışı görüldü.

İstanbul’da kar yağışı hasreti sona erdi! Meteoroloji tarih verdi: Kar yağışı ne kadar sürecek?

İSTANBUL DAHİL 7 İLE SARI, 1 İLE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce için sarı kodlu, Bolu için ise turuncu kodlu uyarıda bulundu.

İstanbul’da kar yağışı hasreti sona erdi! Meteoroloji tarih verdi: Kar yağışı ne kadar sürecek?

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; 28 Ocak Pazar günü etkili olmayan başlayan kar yağışı 30 Ocak salı günü saat 12.00'ye devam edecek.

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