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İstanbul'da kar yağışı ne kadar etkili olacak, kaç gün sürecek? Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul hava durumu kar tahminleri...
Giriş Tarihi: 20.02.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
23:41
İstanbul'da kar yağışı ne kadar etkili olacak, kaç gün sürecek? Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul hava durumu kar tahminleri...
Sibirya kökenli soğuk hava dalgası, yurt genelinde etkisini gösterirken birçok şehirde kar yağışı başladı. İstanbul'da sıcaklıkların -2 dereceye kadar düşeceği ve karın ilk olarak Anadolu yakasında etkili olacağı tahmin ediliyor. Altay Kar Fırtınası'nın da etkisiyle, kentte dün sabah başlayan kar yağışı gece saatlerinde yoğunlaştı. Özellikle yüksek kesimlerde daha belirgin olan yağış, aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji bazı iller için kuvvetli kar uyarısı yaparken, İstanbul'da karın kaç gün süreceği merak konusu. Peki, İstanbul'da kar ne kadar sürecek? İşte detaylar…