İstanbul’da kar yağışı ne kadar etkili olacak, kaç gün sürecek? Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul hava durumu kar tahminleri...

AKOM İstanbul'da etkili olacak kar yağışı ile ilgili yeni bir uyarıda bulundu. AKOM'dan gelen açıklamada, 'Hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı sistem nedeni ile sıcaklıkların -2 ila 3°C aralığında seyredeceği, bugün karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde görülecek yağışların cuma gününden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.' ifadeleri kullanıldı.