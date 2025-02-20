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Haberler Yaşam İstanbul'da kar yağışı ne kadar etkili olacak, kaç gün sürecek? Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul hava durumu kar tahminleri...
Giriş Tarihi: 20.02.2025 23:41 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 23:41

İstanbul'da kar yağışı ne kadar etkili olacak, kaç gün sürecek? Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul hava durumu kar tahminleri...

Sibirya kökenli soğuk hava dalgası, yurt genelinde etkisini gösterirken birçok şehirde kar yağışı başladı. İstanbul'da sıcaklıkların -2 dereceye kadar düşeceği ve karın ilk olarak Anadolu yakasında etkili olacağı tahmin ediliyor. Altay Kar Fırtınası'nın da etkisiyle, kentte dün sabah başlayan kar yağışı gece saatlerinde yoğunlaştı. Özellikle yüksek kesimlerde daha belirgin olan yağış, aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji bazı iller için kuvvetli kar uyarısı yaparken, İstanbul'da karın kaç gün süreceği merak konusu. Peki, İstanbul'da kar ne kadar sürecek? İşte detaylar…

İstanbul’da kar yağışı ne kadar etkili olacak, kaç gün sürecek? Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul hava durumu kar tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, İstanbul'daki kar yağışıyla ilgili bilgi verdi. Macit, kar yağışının perşembe günü başlayacağını, cuma ve cumartesi etkisini artırarak hafta başına kadar süreceğini belirtti. Peki, İstanbul'da kar ne zaman başlayacak ve kaç gün devam edecek?

İstanbul’da kar yağışı ne kadar etkili olacak, kaç gün sürecek? Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul hava durumu kar tahminleri...

21 ŞUBAT HAVA DURUMU

21 Şubat 2025 Cuma günü, İstanbul'da aralıklı kar yağışı beklenmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, hava sıcaklıkları en yüksek 4°C, en düşük 0°C olacak. Rüzgarın kuzey-kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 4.63 km hızla esmesi öngörülüyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması önemlidir.

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İstanbul’da kar yağışı ne kadar etkili olacak, kaç gün sürecek? Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul hava durumu kar tahminleri...

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, kar yağışının şiddetini artırarak hafta başına kadar sürmesi bekleniyor. Yağışın 3 gün daha sürmesi beklenirken, kar kalınlığının 40 santimetreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da kar yağışı ne kadar etkili olacak, kaç gün sürecek? Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul hava durumu kar tahminleri...

AKOM İstanbul'da etkili olacak kar yağışı ile ilgili yeni bir uyarıda bulundu. AKOM'dan gelen açıklamada, 'Hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı sistem nedeni ile sıcaklıkların -2 ila 3°C aralığında seyredeceği, bugün karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde görülecek yağışların cuma gününden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.' ifadeleri kullanıldı.

İstanbul’da kar yağışı ne kadar etkili olacak, kaç gün sürecek? Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul hava durumu kar tahminleri...

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN ETKİLİ OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da bugün havanın yağmurlu olacağını, çarşamba günü ise karla karışık yağmur görüleceğini söyledi.

Perşembeden itibaren İstanbul'da kar yağışı beklediklerini belirten Macit, "Pazartesi gününe kadar kar yağışının aralıkla devam etmesini bekliyoruz. Kar yağışının cuma ve cumartesi yoğun olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

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