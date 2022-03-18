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Haberler Yaşam İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek, kaç gün sürecek, havalar ne zaman ısınacak? İşte Meteoroloji’nin son uyarıları ışığında il il hava durumu verileri
Giriş Tarihi: 18.03.2022 18:50 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 18:51

İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek, kaç gün sürecek, havalar ne zaman ısınacak? İşte Meteoroloji’nin son uyarıları ışığında il il hava durumu verileri

Kar yağışı İstanbul dahil olmak üzere pek çok ili etkisi altına aldı. Kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava dolayısıyla yurt genelinde pek çok şehirde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Vatandaşlara mecbur kalmadıkça araçlarıyla dışarı çıkmamaları yönünde uyarılar yapıldı. Hava sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyretmesi üzerine vatandaşlar İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek, havalar ne zaman ısınacak sorularına yanıt arıyor. İşte Meteoroloji'nin son uyarıları ışığında il il hava durumu verileri…

İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek, kaç gün sürecek, havalar ne zaman ısınacak? İşte Meteoroloji’nin son uyarıları ışığında il il hava durumu verileri

Geçtiğimiz hafta yurdun tamamını etkileyen, İstanbul'da hayatı felç eden kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren yeniden etkisini artırdı. Mart ayının sonuna doğru gelinirken vatandaşlar İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek, havalar ne zaman ısınacak gibi sorularla güncel hava durumu tahminlerini inceliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının yükseleceği tarih merak ediliyor. İşte Meteoroloji'nin son uyarıları ışığında il il hava durumu verileri…

İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek, kaç gün sürecek, havalar ne zaman ısınacak? İşte Meteoroloji’nin son uyarıları ışığında il il hava durumu verileri

İSTANBUL İÇİN TURUNCU ALARM VERİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından İstanbul için19 Mart Cumartesi günü turuncu alarm verildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya, " 03.00-06.00 arası kar 06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Lütfen, Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Bugün ve yarın etkisini sürdürecek olan kar yağışının Cumartesi akşam saatlerinde yoğunlaşması bekleniyor. Pazar öğleden sonra karla karışık yağmur beklenirken Pazartesi yağışlar yağmura dönüşecek. Öte yandan uzmanlar önümüzdeki hafta lodos beklendiğinin altını çizdi.

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İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek, kaç gün sürecek, havalar ne zaman ısınacak? İşte Meteoroloji’nin son uyarıları ışığında il il hava durumu verileri

VALİ YERLİKAYA'DAN KAR UYARISI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 18.00 24.00 arası kuvvetli kar sağanakları beklendiğini açıkladı. Yerlikaya zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını ve toplu taşıma araçları tercih edilmesi uyarısında bulundu.

MOTOKURYELERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bugün saat 17.30'dan itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını açıkladı.

İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek, kaç gün sürecek, havalar ne zaman ısınacak? İşte Meteoroloji’nin son uyarıları ışığında il il hava durumu verileri

METEOROLOJİ HAVA DURUMU VERİLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin, Adana'nın kuzey ve batısı, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Hopa çevrelerinde, yarın Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek, kaç gün sürecek, havalar ne zaman ısınacak? İşte Meteoroloji’nin son uyarıları ışığında il il hava durumu verileri

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yarın iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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