Kar yağışı İstanbul dahil olmak üzere pek çok ili etkisi altına aldı. Kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava dolayısıyla yurt genelinde pek çok şehirde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Vatandaşlara mecbur kalmadıkça araçlarıyla dışarı çıkmamaları yönünde uyarılar yapıldı. Hava sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyretmesi üzerine vatandaşlar İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek, havalar ne zaman ısınacak sorularına yanıt arıyor. İşte Meteoroloji'nin son uyarıları ışığında il il hava durumu verileri…