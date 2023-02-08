İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu verilerine göre; yurt genelinde sıcaklıklardaki düşüşle beraber karlı hava da birçok ilimizde etkili olacak. Bu noktada "8 Şubat 2023 İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek, hava durumu bugün nasıl olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. MGM resmi sitesinde Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? İşte hava durumu tahminleri.