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Haberler Yaşam İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek? İşte 8 Şubat 2023 İstanbul hava durumu tahminleri
Giriş Tarihi: 08.02.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 09:42

İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek? İşte 8 Şubat 2023 İstanbul hava durumu tahminleri

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu verilerine göre; yurt genelinde sıcaklıklardaki düşüşle beraber karlı hava da birçok ilimizde etkili olacak. Bu noktada "8 Şubat 2023 İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek, hava durumu bugün nasıl olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. MGM resmi sitesinde Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? İşte hava durumu tahminleri.

İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek? İşte 8 Şubat 2023 İstanbul hava durumu tahminleri

İstanbul kar yağışı etkisi altında. Hava durumu tahminlerine göre; ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. Megakentte karlı havanın etkisiyle ulaşımda zor anlar yaşanırken meteoroloji kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini de duyurdu ve vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı. Peki, 8 Şubat 2023 İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek, hava durumu bugün nasıl olacak? İşte MGM hava durumu uyarıları…

İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek? İşte 8 Şubat 2023 İstanbul hava durumu tahminleri

METEOROLOJİ HAVA DURUMU (8 ŞUBAT 2023)

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli, Kütahya, Eskişehir, Erzurum, Bingöl, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

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İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek? İşte 8 Şubat 2023 İstanbul hava durumu tahminleri

UYARILAR

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR : Ülkemizin büyük bölümünde görülecek kar yağışlarının Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışları ile birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde yağış ve doğu kesimlerin yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek? İşte 8 Şubat 2023 İstanbul hava durumu tahminleri

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR: Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, Doğu kesimlerde soba ve baca gazı zehirlenmesi, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Yapılan son değerlendirmelere göre; son günlerde meydana gelen kar yağışlarıyla doğu bölgelerde özellikle de dağlık alanlarda yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Doğu Anadolu'nun doğusu başta olmak üzere yükse kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek? İşte 8 Şubat 2023 İstanbul hava durumu tahminleri

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 4°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor.

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