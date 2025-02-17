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Haberler Yaşam Kara kış İstanbul’u vuracak! AKOM tarih verdi: İstanbul'da kar yağışı ne zaman, hangi gün başlayacak? 17-20 Şubat hava durumu
Giriş Tarihi: 17.02.2025 10:06 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 10:06

Kara kış İstanbul’u vuracak! AKOM tarih verdi: İstanbul'da kar yağışı ne zaman, hangi gün başlayacak? 17-20 Şubat hava durumu

Son Dakika Haberi: Türkiye yeni bir soğuk havanın etkisine giriyor. Megakent kar yağışının etkisiyle beyaza bürünecek. AKOM beklenen kar yağışı için tarih verdi. İstanbul Valiliği megakentte sıcaklıkların 3-6 derece düşeceğini ve yeni haftayla birlikte kar yağışının etkisini artırarak yeniden başlayacağını duyurdu. Peki; İstanbul'da kar yağışı ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte, Meteoroloji ile 17-21 Şubat İstanbul hava durumu raporu.

Kara kış İstanbul’u vuracak! AKOM tarih verdi: İstanbul’da kar yağışı ne zaman, hangi gün başlayacak? 17-20 Şubat hava durumu

Türkiye, yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. İstanbul, kar yağışının etkisiyle beyaza bürünecek. İstanbul Valiliği ve AKOM, şehre beklenen kar yağışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan uyarıya göre, sıcaklıkların 3-6 derece düşmesiyle birlikte kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaşacak. Uzmanlar vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Peki; İstanbul'da kar yağışı ne zaman, hangi gün başlayacak?

Kara kış İstanbul’u vuracak! AKOM tarih verdi: İstanbul’da kar yağışı ne zaman, hangi gün başlayacak? 17-20 Şubat hava durumu

İSTANBUL DAHİL 8 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Samsun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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Kara kış İstanbul’u vuracak! AKOM tarih verdi: İstanbul’da kar yağışı ne zaman, hangi gün başlayacak? 17-20 Şubat hava durumu

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kara kış İstanbul’u vuracak! AKOM tarih verdi: İstanbul’da kar yağışı ne zaman, hangi gün başlayacak? 17-20 Şubat hava durumu

SON DAKİKA: İSTANBUL'A KAR GERİ DÖNÜYOR

Türkiye yeni bir soğuk havanın etkisine giriyor. İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), bölgede sıcaklıkların 3-6 derece birden düşeceğini ve yeni haftayla birlikte kar yağışının tekrar etkisini artırarak geleceğini açıkladı.

Kara kış İstanbul’u vuracak! AKOM tarih verdi: İstanbul’da kar yağışı ne zaman, hangi gün başlayacak? 17-20 Şubat hava durumu

İSTANBUL'DA VALİLİK VE AKOM'DAN UYARI

İstanbul Valiliği, yeni haftada sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kentin soğuk havanın etkisine girmesinin beklendiğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda, İstanbul'da bugünden itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.

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