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Kara kış İstanbul’u vuracak! AKOM tarih verdi: İstanbul'da kar yağışı ne zaman, hangi gün başlayacak? 17-20 Şubat hava durumu
Giriş Tarihi: 17.02.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
10:06
Kara kış İstanbul’u vuracak! AKOM tarih verdi: İstanbul'da kar yağışı ne zaman, hangi gün başlayacak? 17-20 Şubat hava durumu
Son Dakika Haberi: Türkiye yeni bir soğuk havanın etkisine giriyor. Megakent kar yağışının etkisiyle beyaza bürünecek. AKOM beklenen kar yağışı için tarih verdi. İstanbul Valiliği megakentte sıcaklıkların 3-6 derece düşeceğini ve yeni haftayla birlikte kar yağışının etkisini artırarak yeniden başlayacağını duyurdu. Peki; İstanbul'da kar yağışı ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte, Meteoroloji ile 17-21 Şubat İstanbul hava durumu raporu.