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İstanbul'da karın ardından trafik yoğunluğu arttı! İşte,19 Şubat İstanbul Trafik yoğunluğu son durum!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
12:44
İstanbul'da karın ardından trafik yoğunluğu arttı! İşte,19 Şubat İstanbul Trafik yoğunluğu son durum!
İstanbul'da etkili olan kar yağışı, trafikte yoğunluğa neden oldu. Sabah saatlerinden itibaren bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluşurken, toplu taşıma duraklarında da kalabalık görüntüler dikkat çekti. Sürücüler, trafik yoğunluğu nedeniyle ilerlemekte zorlanırken, yetkililer kış lastiği ve dikkatli sürüş konusunda uyarılarda bulundu. Peki, 19 Şubat kar yağışı sonrası İstanbul'da Trafik yoğunluğu ne durumda? İşte, detaylar...