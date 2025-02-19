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Haberler Yaşam İstanbul'da karın ardından trafik yoğunluğu arttı! İşte,19 Şubat İstanbul Trafik yoğunluğu son durum!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 12:42 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:44

İstanbul'da karın ardından trafik yoğunluğu arttı! İşte,19 Şubat İstanbul Trafik yoğunluğu son durum!

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, trafikte yoğunluğa neden oldu. Sabah saatlerinden itibaren bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluşurken, toplu taşıma duraklarında da kalabalık görüntüler dikkat çekti. Sürücüler, trafik yoğunluğu nedeniyle ilerlemekte zorlanırken, yetkililer kış lastiği ve dikkatli sürüş konusunda uyarılarda bulundu. Peki, 19 Şubat kar yağışı sonrası İstanbul'da Trafik yoğunluğu ne durumda? İşte, detaylar...

İstanbul’da karın ardından trafik yoğunluğu arttı! İşte,19 Şubat İstanbul Trafik yoğunluğu son durum!

Kar yağışının ardından İstanbul trafiğinde yoğunluk artış gösterdi. Özellikle köprü geçişleri, ana yollar ve bazı ara arterlerde araç trafiği durma noktasına gelirken, sürücüler uzun süre yolda kaldı. Meteoroloji uzmanları, hava koşullarının ulaşımı olumsuz etkilemeye devam edebileceğini belirtirken, son Trafik verilerine göre şehir genelinde yoğunluk haritası kırmızıya döndü.

İstanbul’da karın ardından trafik yoğunluğu arttı! İşte,19 Şubat İstanbul Trafik yoğunluğu son durum!

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR!

İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren işe veya okula gitmek isteyenlerin de oluşturduğu kalabalık nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu arttı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Göztepe'den Maltepe'ye, Edirne yönünde ise Kartal'dan Avrasya Tüneli girişine kadar araçlar ağır ilerliyor.

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İstanbul’da karın ardından trafik yoğunluğu arttı! İşte,19 Şubat İstanbul Trafik yoğunluğu son durum!

TEM Otoyolu'nda Ankara yönünde Çamlıca gişelerde yoğunluk gözlenirken, karşı istikamette Sancaktepe-Ataşehir mevkileri arasında araçlar yavaş seyrediyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde Uzunçayır Kavşağı'ndan başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise trafik Ataşehir'den başlıyor.

İstanbul’da karın ardından trafik yoğunluğu arttı! İşte,19 Şubat İstanbul Trafik yoğunluğu son durum!

ARAÇLAR İLERLEYEMİYOR

Avrupa Yakası'nda da D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Cevizlibağ, Halıcıoğlu, Okmeydanı ve Çağlayan mevkilerinde araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Mahmutbey, Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane mevkilerinde yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul’da karın ardından trafik yoğunluğu arttı! İşte,19 Şubat İstanbul Trafik yoğunluğu son durum!

Öte yandan kentte etkili olması beklenen kar yağışına yönelik uyarıları dikkate alan kişilerin toplu taşıma araçlarına yönelmesiyle özellikle aktarmaların olduğu bazı metrobüs, otobüs ve tramvay istasyonlarında da yoğunluk oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 58, Anadolu Yakası'nda yüzde 69'a kadar ulaştı.

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