İstanbul’da karın ardından trafik yoğunluğu arttı! İşte,19 Şubat İstanbul Trafik yoğunluğu son durum!

Öte yandan kentte etkili olması beklenen kar yağışına yönelik uyarıları dikkate alan kişilerin toplu taşıma araçlarına yönelmesiyle özellikle aktarmaların olduğu bazı metrobüs, otobüs ve tramvay istasyonlarında da yoğunluk oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 58, Anadolu Yakası'nda yüzde 69'a kadar ulaştı.