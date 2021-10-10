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Giriş Tarihi: 10.10.2021 13:34 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 13:48

İstanbul’da kasiyer kıza cinsel içerikli notla öyle bir şey yolladı ki…

İstanbul'da sapık öğretmen dehşeti yaşandı. Matematik öğretmeni S.H., kasiyerlik yapan genç kıza cinsel içerikli not yolladı. Zarfı açan kadın ise şoka uğradı. İşte iğrenç olayın detayları

İstanbul’da kasiyer kıza cinsel içerikli notla öyle bir şey yolladı ki…

İstanbul'da kasiyer kıza cinsel içerikli not... Maltepe'de özel bir kurumda matematik öğretmenliği yapan S.H. iddialara göre markette çalışan N.T.'ye sözlü ve yazılı tacizde bulunuyordu.

İstanbul’da kasiyer kıza cinsel içerikli notla öyle bir şey yolladı ki…

İSTANBUL'DA İĞRENÇ OLAY

Yaklaşık bir ay önce markete gelip kadını sözle taciz eden S.H., 15 gün önce de marketin giriş kapısının altından bir zarf attı.

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İstanbul’da kasiyer kıza cinsel içerikli notla öyle bir şey yolladı ki…

Zarfın içinden üzerinde sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli bir not çıktı. N.T. durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

İstanbul’da kasiyer kıza cinsel içerikli notla öyle bir şey yolladı ki…

KASİYER KIZA CİNSEL İÇERİKLİ NOT...

Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledikten sonra şüpheliyi arama çalışması başlattı. Bu sırada da N.T. çalıştığı iş yerini değiştirdi.

İstanbul’da kasiyer kıza cinsel içerikli notla öyle bir şey yolladı ki…

Dün akşam saatlerinde ise şüpheli, kadının çalıştığını düşündüğü markete tekrar gelerek market çalışanlara kadını sordu.

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