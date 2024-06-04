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İstanbul’da kız meselesi cinayeti kamerada: Eski arkadaşını böyle öldürdü!
Giriş Tarihi: 04.06.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
12:05
İstanbul’da kız meselesi cinayeti kamerada: Eski arkadaşını böyle öldürdü!
Kan donduran olay İstanbul Sultangazi'de yaşandı. M. M. A., aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan 2 eski arkadaşı ile yolda karşılaştı ve tartışmaya başladı. Kısa süre içinde tartışmanın büyümesiyle M. M. A. iki arkadaşını bıçakladı. Bıçaklanan kişilerden M.A. kurtarılamadı. Diğerinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği açıklandı. Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O anlar ise saniye güvenlik kamerasına yansıdı.