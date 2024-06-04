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Haberler Yaşam İstanbul’da kız meselesi cinayeti kamerada: Eski arkadaşını böyle öldürdü!
Giriş Tarihi: 04.06.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 12:05

İstanbul’da kız meselesi cinayeti kamerada: Eski arkadaşını böyle öldürdü!

Kan donduran olay İstanbul Sultangazi'de yaşandı. M. M. A., aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan 2 eski arkadaşı ile yolda karşılaştı ve tartışmaya başladı. Kısa süre içinde tartışmanın büyümesiyle M. M. A. iki arkadaşını bıçakladı. Bıçaklanan kişilerden M.A. kurtarılamadı. Diğerinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği açıklandı. Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O anlar ise saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
İstanbul’da kız meselesi cinayeti kamerada: Eski arkadaşını böyle öldürdü!

Tüyler ürperten olay 2 Mayıs Pazar gecesi yaşandı. Kaldırımda yürüyen M.A. (20) ve M. A. B., aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunan eski arkadaşları M. M. A. ile karşılaştı. Taraflar, tartışmaya başladı.

İstanbul’da kız meselesi cinayeti kamerada: Eski arkadaşını böyle öldürdü!

Tartışma sırasında M. M. A., telefonla görüşme yaptı. Daha sonra telefonu M.A.'ya verdi. Telefon görüşmesinin sonlanmasının ardından taraflar arasındaki tartışma devam etti.

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İstanbul’da kız meselesi cinayeti kamerada: Eski arkadaşını böyle öldürdü!

Bu sırada M. M. A. üzerindeki bıçağı çıkararak, önce M. A.'yı daha sonra M. A. B.'yı bıçakladı. M. A. ve M.A.B., aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. İkili yaralı şekilde farklı yönlere doğru koşarak, olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

İstanbul’da kız meselesi cinayeti kamerada: Eski arkadaşını böyle öldürdü!

M. M. A. ise, M.A.'nın peşinden gitti. M.A. kısa bir süre sonra kaçarak olay yerinden uzaklaşırken, şüpheli M. M. A. da olay yerinden kaçtı.

İstanbul’da kız meselesi cinayeti kamerada: Eski arkadaşını böyle öldürdü!

Haber verilmesi üzerine M. A., ve M.A.B., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. M.A., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M.A.B.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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