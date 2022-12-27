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Giriş Tarihi: 27.12.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 09:42

İstanbul’da köpeği yakarak öldürdüler! Geldiğimizde hala yanıyordu!

Tüyler ürperten vahşet İstanbul Zeytinburnu'nda yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, tasmalı bir köpeği yakarak öldürdü. Görgü tanığının sözleri dehşete düşürdü...

İstanbul’da köpeği yakarak öldürdüler! Geldiğimizde hala yanıyordu!

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, tasma ve zinciri olduğu belirtilen bir köpeği yakarak öldürdü.

İstanbul’da köpeği yakarak öldürdüler! Geldiğimizde hala yanıyordu!

Sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya gelen esnaf, yanan köpeğin üzerine su döktü. Yanıklar nedeniyle ağır yaralanan köpek kurtarılamadı.

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İstanbul’da köpeği yakarak öldürdüler! Geldiğimizde hala yanıyordu!

Acımasızca öldürülen sokak köpeğini kurtarmaya çalışan esnaf Ramazan Mesut Yılmaz, "Geldiğimizde köpek hala yanıyordu. Ya öldürüp attılar ya da yaktılar. Canilik bu yapılan.

İstanbul’da köpeği yakarak öldürdüler! Geldiğimizde hala yanıyordu!

Önce ateş yakılmış burada. Ne olduğuna bakmaya geldiğimizde köpeği gördük. Bizim de köpeğimiz var, o durumu görünce çok kötü olduk.

İstanbul’da köpeği yakarak öldürdüler! Geldiğimizde hala yanıyordu!

Etrafa sorduk sahibi var mı diye. Tasması ve zinciri vardı. Olabildiğince söndürmeye çalıştık ama kurtaramadık" dedi.

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