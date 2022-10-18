İstanbul’da korku dolu anlar: Deprem olur gibi binalar çatlıyor!

Mesafenin yakın olmasından dolayı patlamalar köyde sarsıntılara sebep oluyor. Dinamit patlatıyorlar. Evlerimiz zarar görüyor. Evimdeki merdivenim zarar gördü. Camimizde çatlaklar var. Deprem olur gibi binalar çatlıyor. Patlatmalardan dolayı fırlayan taşlar evlere gelmiş. Bizim burada can güvenliğimiz yok. İnsanlarımızın ölmesinden endişe duyuyoruz. Yetkililer önlem aldıklarını söylüyor ama hiçbir şey olmuyor. Sarsıntılar sürekli şiddetini artırıyor" dedi.