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Haberler Yaşam İstanbul’da korku dolu anlar: Deprem olur gibi binalar çatlıyor!
Giriş Tarihi: 18.10.2022 12:01 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 12:01

İstanbul’da korku dolu anlar: Deprem olur gibi binalar çatlıyor!

İstanbul'da korku dolu anlar yaşandı… Özel bir şirkete ait taş ocağında dinamit patlatıldı. Çevrede oturan vatandaşlar ise deprem olduğunu düşünerek sokaklara aktı. Evleri zarar gören insanlar yardım çağrısı yaptı…

İstanbul’da korku dolu anlar: Deprem olur gibi binalar çatlıyor!

Panik yaratan olay İstanbul Çekmeköy'de yaşandı… Özel bir şirkete ait taş ocağının yakınında yaşayan mahalle sakinleri, ocakta yapılan patlamalardan uzun süredir rahatsızdı.

İstanbul’da korku dolu anlar: Deprem olur gibi binalar çatlıyor!

Dün akşam saatlerinde meydana gelen büyük bir patlama evlerin camlarını kırdı, çatlaklar oluşturdu. Mahalle sakinleri sokağa dökülerek eylem yaptı. Çatlaklar oluşan evlerinde korkuyla yaşadıklarını belirten mahalleli, yetkilerden yardım istedi.

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İstanbul’da korku dolu anlar: Deprem olur gibi binalar çatlıyor!

Dün akşam saatlerinde meydana gelen büyük bir patlama evlerin camlarını kırdı, çatlaklar oluşturdu. Mahalle sakinleri sokağa dökülerek eylem yaptı. Çatlaklar oluşan evlerinde korkuyla yaşadıklarını belirten mahalleli, yetkilerden yardım istedi.

İstanbul’da korku dolu anlar: Deprem olur gibi binalar çatlıyor!

"DEPREM OLUR GİBİ BİNALAR ÇATLIYOR"
Patlamaların köye zarar verdiğini belirten Hüseyinli Mahalle Muhtarı İlhan Kılıç, "Taş ocağından kaynaklı patlamalardan dolayı evler zarar görüyor. 3 buçuk yıldır burada muhtarım. Yöneticilerle görüştük. Yazılar yazdık.

İstanbul’da korku dolu anlar: Deprem olur gibi binalar çatlıyor!

Mesafenin yakın olmasından dolayı patlamalar köyde sarsıntılara sebep oluyor. Dinamit patlatıyorlar. Evlerimiz zarar görüyor. Evimdeki merdivenim zarar gördü. Camimizde çatlaklar var. Deprem olur gibi binalar çatlıyor. Patlatmalardan dolayı fırlayan taşlar evlere gelmiş. Bizim burada can güvenliğimiz yok. İnsanlarımızın ölmesinden endişe duyuyoruz. Yetkililer önlem aldıklarını söylüyor ama hiçbir şey olmuyor. Sarsıntılar sürekli şiddetini artırıyor" dedi.

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