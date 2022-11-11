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Haberler Yaşam İstanbul'da korku dolu anlar! Şarj kablosuyla dehşeti yaşattılar...
Giriş Tarihi: 11.11.2022 19:55 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 20:00

İstanbul'da korku dolu anlar! Şarj kablosuyla dehşeti yaşattılar...

İstanbul Sancaktepe'de bir markete giren kar maskeli gaspçılar iş yeri çalışanının kafasına silah dayayıp kasanın yanına götürdü. Burada ellerini kollarını şarj kablosuyla bağlayıp 1700 dolar ve 10 bin lira parayla 2 cep telefonunu gasp edip kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli'ne kaçtıkları tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 gaspçı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaspçıların market çalışanını silahla korkuttukları anlar ve yakalandıkları anlar kameralara yansıdı.

Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da korku dolu anlar! Şarj kablosuyla dehşeti yaşattılar...

Sancaktepe'te bulunan bir markette 4 Kasım günü meydana gelen gasp olayı iddialara göre şöyle yaşandı. Markete giren 2 kar maskeli şüpheliler ellerindeki silahı market çalışanı Abdullah R.'nin başına dayadı.

İstanbul’da korku dolu anlar! Şarj kablosuyla dehşeti yaşattılar...

Ardından onu kasanın bulunduğu alt kata indirip orada cep telefonunun şarj kablosuyla bağlayıp etkisiz hale getirdiler. Kasadaki bin 700 dolar, 10 bin lira ve 2 cep telefonunu alıp kaçtılar. Kendi imkanlarıyla kurtulan çalışan Abdurrahman R. Hemen polise gidip şikayetçi oldu.

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İstanbul’da korku dolu anlar! Şarj kablosuyla dehşeti yaşattılar...

ŞARJ KABLOSUYLA BAĞLAYIP GASP ETTİLER

Abdurrahman R. İfadesinde Kar maskeli ve şapkalı iki şahıs geldi. Biri bana silah gösterip başıma dayadı. Dükkanın alt katına götürdüler. Burada cep telefonunun şarj kablosuyla beni bağlayıp etkisiz hale getirdiler. Kasadaki 2 cep telefonunu, 1700 doları ve 10 bin lira nakit parayı alıp kaçtılar. Ben kurtuldum şikayetçiyim dediği öne sürüldü.

İstanbul’da korku dolu anlar! Şarj kablosuyla dehşeti yaşattılar...

KOCAELİ'NDE YAKALANDILAR

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri hemen çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin olaydan sonra girdikleri ev ve kaçtıkları adresler tek tek tespit edildi. Gasp Büro ekipleri izlerini sürdükleri şüphelileri kaçtıkları Kocaeli'nde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Rahmatullah O. (24) ve Nurullah Y. (20)'nün saklandığı adreste marketten gasp ettikleri 2 cep telefonu 1500 dolar, 170 Euro ve 2 bin 650 lira paraya el konuldu.

İstanbul’da korku dolu anlar! Şarj kablosuyla dehşeti yaşattılar...

2 GASPÇI TUTUKLANDI

Ayrıca Gasp Büro dedektifleri şüphelilerin olaydan sonra kaçtıkları Kartal'dki adreste yaptıkları arama yine gasp sırasında kullandıkları ruhsatsız silahı ele geçirdi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gaspçı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Market çalışanını şarj kablosuyla bağlayıp gasp ettiler

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