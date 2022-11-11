İstanbul’da korku dolu anlar! Şarj kablosuyla dehşeti yaşattılar...

ŞARJ KABLOSUYLA BAĞLAYIP GASP ETTİLER

Abdurrahman R. İfadesinde Kar maskeli ve şapkalı iki şahıs geldi. Biri bana silah gösterip başıma dayadı. Dükkanın alt katına götürdüler. Burada cep telefonunun şarj kablosuyla beni bağlayıp etkisiz hale getirdiler. Kasadaki 2 cep telefonunu, 1700 doları ve 10 bin lira nakit parayı alıp kaçtılar. Ben kurtuldum şikayetçiyim dediği öne sürüldü.