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İstanbul’da korkunç cinayet: Taksi plakası ilanıyla tuzak kurup öldürdü!
Giriş Tarihi: 02.05.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
13:22
İstanbul’da korkunç cinayet: Taksi plakası ilanıyla tuzak kurup öldürdü!
Tüyleri diken diken eden olay İstanbul Çekmeköy'de meydana geldi. Kumar borcu yüzünden gasp planı yapan Muhammet K. (30), internet üzerinde sahte ticari taksi plakası satışını verdi. Bu ilan üzerine ticari taksi plakasını satın almak isteyen Recep Dindi (40) bir milyon değerinde ziynet eşyası şüpheli ile buluştu. Şüpheli buluştuğu, Recep Dindi'yi silahla ateş ederek öldürerek çanta dolu ziynet eşyasını alıp kaçtı. Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği cinayeti kısa sürede çözdü.