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Haberler Yaşam İstanbul’da korkunç cinayet: Taksi plakası ilanıyla tuzak kurup öldürdü!
Giriş Tarihi: 02.05.2024 12:50 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 13:22

İstanbul’da korkunç cinayet: Taksi plakası ilanıyla tuzak kurup öldürdü!

Tüyleri diken diken eden olay İstanbul Çekmeköy'de meydana geldi. Kumar borcu yüzünden gasp planı yapan Muhammet K. (30), internet üzerinde sahte ticari taksi plakası satışını verdi. Bu ilan üzerine ticari taksi plakasını satın almak isteyen Recep Dindi (40) bir milyon değerinde ziynet eşyası şüpheli ile buluştu. Şüpheli buluştuğu, Recep Dindi'yi silahla ateş ederek öldürerek çanta dolu ziynet eşyasını alıp kaçtı. Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği cinayeti kısa sürede çözdü.

Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da korkunç cinayet: Taksi plakası ilanıyla tuzak kurup öldürdü!

Korkunç olay 30 Nisan günü saat: 16.00 sıralarında Çekmeköy'de Ekşioğlu mahallesinde meydana geldi. Gelen ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Recep Dindi adlı kişiyi araçta öldürülmüş buldu. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

İstanbul’da korkunç cinayet: Taksi plakası ilanıyla tuzak kurup öldürdü!

TELAŞLI KAÇAN BİRİ TESPİT EDİLDİ
Olay bölgesinde güvenlik kamera çalışmaları yapan Cinayet ekipleri, elinde bir çantayla telaşla kaçan bir şüphelinin görüntülerine ulaştı. Bu şüphelinin olayın katil zanlısı olabileceği ihtimali üzerine takip derinleştirildi.

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İstanbul’da korkunç cinayet: Taksi plakası ilanıyla tuzak kurup öldürdü!

Yapılan çalışmalarda şüphelinin kurye işi yapan Muhammet Ali K. olduğu tespit edildi. Bir suç kaydı bulunan şüpheli yapılan çalışmaların ardından şüpheli yakalandı.

Taksi plakası ilanıyla tuzak kurup öldürdü | Video

İstanbul’da korkunç cinayet: Taksi plakası ilanıyla tuzak kurup öldürdü!

CİNAYETİN AYRINTILARI ŞOKE ETTİ
Yakalanan şüpheli yapılan sorgusunda cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı. Polisin elde ettiği bilgilere göre, şüpheli Muhammet Ali K., kumar borcu yüzünden, paraya ihtiyacı vardı.

İstanbul’da korkunç cinayet: Taksi plakası ilanıyla tuzak kurup öldürdü!

Para bulmak içinde plan yaptı. Plana göre, önce internet üzerinde sahte bir ticari taksi plakası satışı ilanını verdi. Bu sahte ilan satışı üzerine kendisini maktul Recep Dindi aradı.

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