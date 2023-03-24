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İstanbul'da korkunç olay: Kızını kaçırıldı sandı, arka bahçede ölü buldu!
Giriş Tarihi: 24.03.2023 14:12
Güncelleme Tarihi: 24.03.2023
15:13
İstanbul'da korkunç olay: Kızını kaçırıldı sandı, arka bahçede ölü buldu!
İstanbul Şişli'de korkunç bir olay meydana geldi. Sabah saatlerinde kızı N. O'nun (14) okula gitmesi için uyandırmak isteyen anne, kızını odada bulamadı. Kızının kaçırıldığını düşünen ve etrafı kontrol eden anne, kızınının cansız bedenini arka bahçede buldu. İşte haberin detayları...