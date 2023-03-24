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Haberler Yaşam İstanbul'da korkunç olay: Kızını kaçırıldı sandı, arka bahçede ölü buldu!
Giriş Tarihi: 24.03.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 15:13

İstanbul'da korkunç olay: Kızını kaçırıldı sandı, arka bahçede ölü buldu!

İstanbul Şişli'de korkunç bir olay meydana geldi. Sabah saatlerinde kızı N. O'nun (14) okula gitmesi için uyandırmak isteyen anne, kızını odada bulamadı. Kızının kaçırıldığını düşünen ve etrafı kontrol eden anne, kızınının cansız bedenini arka bahçede buldu. İşte haberin detayları...

İHA
İstanbul’da korkunç olay: Kızını kaçırıldı sandı, arka bahçede ölü buldu!

Küçük kızın hayatını kaybettiğinin anlaşılması üzerine olay yerine Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Ekipleri sevk edildi. Asayiş ekipleri çevrede güvenlik çemberi oluştururken, olay yeri inceleme ekipleri ise küçük kızın düştüğü bahçede ve evinde incelemeler yaptı.

İstanbul’da korkunç olay: Kızını kaçırıldı sandı, arka bahçede ölü buldu!

Olay, sabah erken saatlerde Şişli Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sabah okula gitmesi için 14 yaşındaki kızı N.O'yu uyandırmak isteyen annesi odasına girdi. Küçük kızın oda da olmadığını gördü. Bunun ardından panik halinde etrafta kızını arayan anne, arka bahçede 14 yaşındaki küçük kızını hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. 6. kattan aşağıya düştüğü tespit edilen N.O'nun olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

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İstanbul’da korkunç olay: Kızını kaçırıldı sandı, arka bahçede ölü buldu!
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İstanbul’da korkunç olay: Kızını kaçırıldı sandı, arka bahçede ölü buldu!
İstanbul’da korkunç olay: Kızını kaçırıldı sandı, arka bahçede ölü buldu!
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