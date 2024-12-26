İstanbul’da korkutan anlar: Denetimden kaçtı! Yakalanınca polisin burnunu kırdı! O anlar kamerada!

Şüpheliler emniyete götürülürken, sürücü Eren G.'nin kullandığı ve annesinin üzerine kayıtlı olan 4 motosikletle daha önce de polis denetiminden kaçtığı, ve şüpheliye Sancaktepe ve Çekmeköy'de 52 kez idari para cezası uygulandığı ortaya çıktı.