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İstanbul'da korkutan anlar: Denetimden kaçtı! Yakalanınca polisin burnunu kırdı! O anlar kamerada!
Giriş Tarihi: 26.12.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
10:44
İstanbul'da korkutan anlar: Denetimden kaçtı! Yakalanınca polisin burnunu kırdı! O anlar kamerada!
İstanbul'da kasksız motosiklet kullandığı için polis ekiplerinin yaptığı denetimden kaçan sürücünün, ailesiyle polise saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Daha önce 52 kez trafik cezası kesilen sürücü ve polise saldıran 3 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı. Olayda şüphelilerin polisin burnunu kırdığı öğrenildi.