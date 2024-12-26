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Giriş Tarihi: 26.12.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 10:44

İstanbul'da korkutan anlar: Denetimden kaçtı! Yakalanınca polisin burnunu kırdı! O anlar kamerada!

İstanbul'da kasksız motosiklet kullandığı için polis ekiplerinin yaptığı denetimden kaçan sürücünün, ailesiyle polise saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Daha önce 52 kez trafik cezası kesilen sürücü ve polise saldıran 3 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı. Olayda şüphelilerin polisin burnunu kırdığı öğrenildi.

DHA
İstanbul’da korkutan anlar: Denetimden kaçtı! Yakalanınca polisin burnunu kırdı! O anlar kamerada!

Olay, 24 Aralık Salı günü saat 12.30 sıralarında Meclis Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri caddede denetim yaptığı sırada 34 KAJ 475 plakalı motosikletle kasksız ilerleyen Eren G.'ye 'Dur' ihtarında bulundu.

İstanbul’da korkutan anlar: Denetimden kaçtı! Yakalanınca polisin burnunu kırdı! O anlar kamerada!

Uyarıları dikkate almayan sürücü kaçmaya başlayınca polis ekipleri peşine düştü. Dakikalarca süren kovalamaca sonucunda sürücü Eren G., bir sitenin girişinde motosikletten inerek yaya olarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

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İstanbul’da korkutan anlar: Denetimden kaçtı! Yakalanınca polisin burnunu kırdı! O anlar kamerada!

POLİSE SALDIRIP BURNUNU KIRDILAR

Polis ekipleri evraklarını istediği sırada sürücü Eren G.'nin olay yerine gelen babası Etem G., kardeşi Yunus Emre G. ve annesi Gülhan G. yumruklarla polise saldırdı. Bunun üzerine olay yerine takviye polis ekibi sevk edildi. Etkisiz hale getirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da korkutan anlar: Denetimden kaçtı! Yakalanınca polisin burnunu kırdı! O anlar kamerada!

Şüpheliler emniyete götürülürken, sürücü Eren G.'nin kullandığı ve annesinin üzerine kayıtlı olan 4 motosikletle daha önce de polis denetiminden kaçtığı, ve şüpheliye Sancaktepe ve Çekmeköy'de 52 kez idari para cezası uygulandığı ortaya çıktı.

İstanbul’da korkutan anlar: Denetimden kaçtı! Yakalanınca polisin burnunu kırdı! O anlar kamerada!

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Emniyette ifadeleri alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer yandan şüphelilerin polise saldırdığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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