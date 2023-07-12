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Haberler Yaşam İstanbul’da korkutan görüntü: Kötü kokular yükseldi vatandaş hastanelik oldu!
Giriş Tarihi: 12.07.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 12:50

İstanbul’da korkutan görüntü: Kötü kokular yükseldi vatandaş hastanelik oldu!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mega Kent'i hizmet dışı bıraktı. İETT otobüsleri arızalandı, metrobüsler yandı. Kenti sivrisinekler bastı. Şimdi de Silivri'deki Elmalık Deresi'nden kötü kokular yükselmeye başladı. Hastanelik olan vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'na isyan bayrağını açtı!

DHA
İstanbul’da korkutan görüntü: Kötü kokular yükseldi vatandaş hastanelik oldu!

Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde Elmalık Deresi'nden yükselen kokular, çevredekileri rahatsız etmeye başladı.

İstanbul’da korkutan görüntü: Kötü kokular yükseldi vatandaş hastanelik oldu!

Elmalık Deresi'ne akan lağımın Gümüşyaka Halk Plajına bağlantısı olması nedeniyle denize girenlerin hasta olduğu ortaya çıktı. Çevre sakinleri, belediyenin soruna bir çözüm bulması için çağrı yaptı.

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İstanbul’da korkutan görüntü: Kötü kokular yükseldi vatandaş hastanelik oldu!

MİKROP KAPANLAR VAR!
Koku yayılan derenin yanında oturan Kani Yüksel, "Ben bu sitede oturuyorum ama 500 metre ileriye gidiyorum. Akşamları balkonda oturma şansımız pek yok. Sivrisinek taarruzu başlıyor. Burada kokusu ayrı bir caba yani bilemiyorum. İstanbul'dan günübirlik gelenler bilmiyorlar. Buralarda hep denize giriyorlar. Benim bir komşumun torunu da buradan suya girdi. Mikrop kapmış. Ondan sonra da hastanede bir süre tedavi gördü. Bir iki senede bir geliyorlar. Kepçeyle bir temizlik yapıyorlar. Ama neyi temizliyorlar? Dere olsa onun temizlenmesine gerek yok. Bu düşündüğümüz şey akıyor buraya ama yukarıda arıtma var güya, ama yine de yeterli değil bence" ifadesini kullandı.

İstanbul’da korkutan görüntü: Kötü kokular yükseldi vatandaş hastanelik oldu!

Derenin yakınında oturan Vedat Topaloğlu ise, "20 senedir burada yaşıyoruz. Her sene bir şeyler yapılıyor ama yeterli olmuyor. Sivrisinekten duramıyoruz. Pis kokuyor. Geçen yeğenim denize girdi. Mikrop kaptı. Şimdi onun tedavisiyle uğraşıyoruz" diye dert yandı.

İstanbul’da korkutan görüntü: Kötü kokular yükseldi vatandaş hastanelik oldu!

"BALKONDA OTURUP YEMEK YİYEMİYORUZ"
Çevre sakini Şenay Yüksel ise şikayetlerini şöyle sıraladı:

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