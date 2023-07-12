İstanbul’da korkutan görüntü: Kötü kokular yükseldi vatandaş hastanelik oldu!

MİKROP KAPANLAR VAR!

Koku yayılan derenin yanında oturan Kani Yüksel, "Ben bu sitede oturuyorum ama 500 metre ileriye gidiyorum. Akşamları balkonda oturma şansımız pek yok. Sivrisinek taarruzu başlıyor. Burada kokusu ayrı bir caba yani bilemiyorum. İstanbul'dan günübirlik gelenler bilmiyorlar. Buralarda hep denize giriyorlar. Benim bir komşumun torunu da buradan suya girdi. Mikrop kapmış. Ondan sonra da hastanede bir süre tedavi gördü. Bir iki senede bir geliyorlar. Kepçeyle bir temizlik yapıyorlar. Ama neyi temizliyorlar? Dere olsa onun temizlenmesine gerek yok. Bu düşündüğümüz şey akıyor buraya ama yukarıda arıtma var güya, ama yine de yeterli değil bence" ifadesini kullandı.