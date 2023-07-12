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İstanbul’da korkutan görüntü: Kötü kokular yükseldi vatandaş hastanelik oldu!
Giriş Tarihi: 12.07.2023 12:50
Güncelleme Tarihi: 12.07.2023
12:50
İstanbul’da korkutan görüntü: Kötü kokular yükseldi vatandaş hastanelik oldu!
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mega Kent'i hizmet dışı bıraktı. İETT otobüsleri arızalandı, metrobüsler yandı. Kenti sivrisinekler bastı. Şimdi de Silivri'deki Elmalık Deresi'nden kötü kokular yükselmeye başladı. Hastanelik olan vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'na isyan bayrağını açtı!