Haberler
Yaşam
İstanbul’da korsan taksi dehşeti: Cinsel organını gösterip arabadan attı!
Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
09:55
İstanbul’da korsan taksi dehşeti: Cinsel organını gösterip arabadan attı!
İstanbul'da Aslıhan A., çağırdığı korsan taksicinin aracına bindi. Sürücünün kendisinden peçete istemesi üzerine genç kadın, şoförün teşhircilik yaptığını fark etti. Aslıhan A.'nın o anları cep telefonuna kaydetmek istemesi üzerine ortam gerildi. Sürücü kadına hakaret edip arabadan itti! Trafikteki dehşet anları tüyler ürpertti!