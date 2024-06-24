İstanbul’da korsan taksi dehşeti: Cinsel organını gösterip arabadan attı!

SÜRÜCÜ PEÇETE İSTEYİNCE…

Bir süre sonra Mecidiyeköy mevkisine geldikleri esnada sürücü, kadından peçete istedi. O esnada yanına bakan kadın, iddiaya göre sürücünün teşhircilik yaptığını gördü. Bunun üzerine kadın cep telefonuyla kayıt almak istedi ancak sürücü ona müdahale edince aralarında arbede çıktı. Daha sonra sinirlenen sürücü, kadına ağır küfürler ederek hakaret etti. Araç yavaşladığı esnada ise inmek isteyen kadın sürücü tarafından kapısı aşılarak dışarıya atıldı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.