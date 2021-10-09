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Haberler Yaşam İstanbul'da kuaförde dehşet! Bir anda bıçaklamaya başladı
Giriş Tarihi: 09.10.2021 10:30 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 10:32

İstanbul'da kuaförde dehşet! Bir anda bıçaklamaya başladı

İstanbul Beyoğlu'ndaki kuaförde çalışan bir kişi, tartıştığı arkadaşı tarafından defalarca bıçaklandı. Dehşet anları kameralara yansıdı. Saldırgan şahıs ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul’da kuaförde dehşet! Bir anda bıçaklamaya başladı

Beyoğlu Çukur Mahallesi'ndeki bir kuaförde meydana gelen olayda, kuaförde çalışan İran uyruklu Farshid A.I. (32) ile arkadaşı olan bir şahıs oturdukları yerde tartışmaya başladı. Karşılıklı olarak taraflar birbirlerine aralarında yaşanan durum hakkında bir süre yüksek sesle konuştu.

İstanbul’da kuaförde dehşet! Bir anda bıçaklamaya başladı

BİR ANDA AYAĞA KALKIP BELİNDEN BIÇAK ÇIKARTTI

Daha sonra bir anda ayağa kalkan şahıs, belinden çıkarmış olduğu bıçakla Farshid A.I.'nın üzerine atlayarak rastgele bıçak sallamaya başladı.

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İstanbul’da kuaförde dehşet! Bir anda bıçaklamaya başladı

Neye uğradığını şaşıran İran uyruklu şahıs, alnından ve çenesinden yaralanırken, kuaförde bulunanlar saldırganı ayırarak işyerinden çıkardı.

İstanbul’da kuaförde dehşet! Bir anda bıçaklamaya başladı

Yaralı A.I. ise, ayağa kalkarak aynadan aldığı bıçak darbelerine baktı. Sağlık ekipleri yaralı adamı ayakta tedavi edip taburcu etti.

İstanbul’da kuaförde dehşet! Bir anda bıçaklamaya başladı

ARKADAŞINI ÜSTÜNE ATLATIP ACIMASIZCA BIÇAKLADI

Yaşanan olayın ardından kuaför sahibinin arkadaşı durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri işyerinin güvenlik kamerasını inceleyerek saldırganın önce eşkalini ardından da kimliğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

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