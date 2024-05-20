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Haberler Yaşam İstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başladı: İşte küçükbaş ve büyükbaş fiyatları
Giriş Tarihi: 20.05.2024 16:11 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 16:15

İstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başladı: İşte küçükbaş ve büyükbaş fiyatları

Kurban Bayramı'na 1 aydan az bir zaman kaldı. İstanbul'da belirlenen kurban satış noktalarında hazırlıklar sürerken kurbanlık fiyatlarının büyükbaş için 90 ile 180 bin lira arasında, küçükbaş için ise 8 bin ile 18 bin lira arasında değişeceği tahmin ediliyor.

DHA
İstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başladı: İşte küçükbaş ve büyükbaş fiyatları

Kurban Bayramı'na 1 aydan az bir zaman kala Türkiye'nin birçok noktasından getirilecek olan kurbanlıklar, canlı hayvan sevk noktalarında İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünün ardından İstanbul'a giriş yapacak. İl Tarım Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 1 Haziran'da İstanbul'a girecek kurbanlıklar önceden belirlenen kurban satış noktalarında alıcılarını bekleyecek. Kurban pazarlarının hangi ilçelerde kurulacağı ise önümüzdeki günlerde yapılacak koordinasyon toplantısı sonrası kesinleşecek. Avrupa Yakasındaki kurbanlık satış noktalarından Bahçelievler Kurban Pazarında ise hazırlıklar sürüyor.

İstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başladı: İşte küçükbaş ve büyükbaş fiyatları

3 bini büyükbaş olmak üzere 7 bin hayvanın bulunacağı pazarda hayvan sahipleri ve kurbanlıklar için 117 çadır kuruluyor. Veterinerlik hizmetinin verileceği kurban pazarında kesim yerleri de hazırlanıyor. Diğer yandan İstanbul'da 12 ay satış yapan noktalarda kurbanlıklar satılmaya başladı. Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 90 ile 180 bin lirasında, küçükbaş kurbanlık fiyatlarının ise 8 bin lira ile 18 bin lira arasında değişeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başladı: İşte küçükbaş ve büyükbaş fiyatları

"1 HAZİRAN İTİBARİYLE HAYVANLAR GELMEYE BAŞLAYACAK"
Bahçelievler Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Veteriner Hekim Tibet Bayhan, "Bir Kurban Bayramı daha yaklaşmak üzere, Bahçelievler Belediyesi olarak biz de daha önce kurban hizmeti verdiğimiz bu alanda tekrar çadırlarımızı kurmaya başladık. Çadırını alan hayvan sahipleri çadırlarının yerlerini düzeltmeye başladı. Biz de bu arada burada değer vereceğimiz hizmetlerle ilgili hazırlıklarımızı yapıyoruz.

İstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başladı: İşte küçükbaş ve büyükbaş fiyatları

Gelen vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını gidermesi için kafeterya, mescit, lavabo ve tuvaletler gibi ayrıca bu alanda küçükbaş kesimi de olacağı için arka tarafta küçükbaş kesimi için de gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şu alanda 117 tane çadırımız var. Bunların 89 tanesi büyükbaş, 28 tanesi de küçükbaş hayvanlar için tahsis edildi. Şu anda edindiğimiz bilgilere göre 1 Haziran itibariyle hayvanlar kurban alanına gelmeye başlayacak.

İstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başladı: İşte küçükbaş ve büyükbaş fiyatları

Kurbanlar, Türkiye'nin her tarafından geliyor. Trakya'dan gelenlerin geliş şartlarıyla Anadolu'dan gelen geliş şartları biraz farklı. Anadolu'dan kurbanlık getiren hayvan sahiplerinin belli evrakları var, o evrakları hazırladıkları müddetçe Türkiye'nin her tarafından bu alana kurban hayvanı getirilebilecek. Veteriner hizmeti olarak şu alana hayvanlar girmeden önce gerekli belgeler var. O belgelerin olup olmadığını sorgulayacağız. Belgeler tamamsa alana alacağız değilse almayacağız. Onun dışında da gün içerisinde sürekli pazarı kontrol edip herhangi bir hastalık durumu ve sıkıntılı bir durum olursa muhakkak burada veteriner hizmetleri olarak gerekli sıhhi şartlar sağlamak üzere her türlü hizmeti vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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