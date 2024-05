İstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başladı: İşte küçükbaş ve büyükbaş fiyatları

Kurbanlar, Türkiye'nin her tarafından geliyor. Trakya'dan gelenlerin geliş şartlarıyla Anadolu'dan gelen geliş şartları biraz farklı. Anadolu'dan kurbanlık getiren hayvan sahiplerinin belli evrakları var, o evrakları hazırladıkları müddetçe Türkiye'nin her tarafından bu alana kurban hayvanı getirilebilecek. Veteriner hizmeti olarak şu alana hayvanlar girmeden önce gerekli belgeler var. O belgelerin olup olmadığını sorgulayacağız. Belgeler tamamsa alana alacağız değilse almayacağız. Onun dışında da gün içerisinde sürekli pazarı kontrol edip herhangi bir hastalık durumu ve sıkıntılı bir durum olursa muhakkak burada veteriner hizmetleri olarak gerekli sıhhi şartlar sağlamak üzere her türlü hizmeti vereceğiz" ifadelerini kullandı.