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İstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başladı: İşte küçükbaş ve büyükbaş fiyatları
Giriş Tarihi: 20.05.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
16:15
İstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başladı: İşte küçükbaş ve büyükbaş fiyatları
Kurban Bayramı'na 1 aydan az bir zaman kaldı. İstanbul'da belirlenen kurban satış noktalarında hazırlıklar sürerken kurbanlık fiyatlarının büyükbaş için 90 ile 180 bin lira arasında, küçükbaş için ise 8 bin ile 18 bin lira arasında değişeceği tahmin ediliyor.