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İstanbul'da kusurlu araç satmaya kalktı! Dayak yiyeceğini anlayınca camdan atladı: Görüntüler şoke etti...
Giriş Tarihi: 23.07.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
15:00
İstanbul'da kusurlu araç satmaya kalktı! Dayak yiyeceğini anlayınca camdan atladı: Görüntüler şoke etti...
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde aracını satışına çıkaran adam ilana 'Orjinal' yazdı. Şehir dışından aracı satın almak için gelen kişiler aracın kusurlu olduğunu anlayınca tartışma çıktı. Aracın sahibi dayak yememek için camdan aşağı atladı. Kameraya yansıyan görüntüler şoke etti.