İstanbul’da kusurlu araç satmaya kalktı! Dayak yiyeceğini anlayınca camdan atladı: Görüntüler şoke etti...

Bu sırada otomobilin eksper işlemleri başladı.'Orijinal' ilanı bulunan araç eksper kontrollerinde kusurlu çıktı. Bunun üzerine alıcıyla satıcı arasında anlaşmazlık çıktı. Bartın'dan gelen müşteri yol ve eksper masraflarının satıcı tarafından karşılanmasını istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine taraflar arasındaki anlaşmazlık kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya otomobili almak isteyen müşterinin arkadaşları da dahil olunca olay büyüdü.