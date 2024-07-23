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Haberler Yaşam İstanbul'da kusurlu araç satmaya kalktı! Dayak yiyeceğini anlayınca camdan atladı: Görüntüler şoke etti...
Giriş Tarihi: 23.07.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 15:00

İstanbul'da kusurlu araç satmaya kalktı! Dayak yiyeceğini anlayınca camdan atladı: Görüntüler şoke etti...

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde aracını satışına çıkaran adam ilana 'Orjinal' yazdı. Şehir dışından aracı satın almak için gelen kişiler aracın kusurlu olduğunu anlayınca tartışma çıktı. Aracın sahibi dayak yememek için camdan aşağı atladı. Kameraya yansıyan görüntüler şoke etti.

DHA
İstanbul’da kusurlu araç satmaya kalktı! Dayak yiyeceğini anlayınca camdan atladı: Görüntüler şoke etti...

Kusurlu aracını satışa çıkaran bir vatandaş, aracı 'Orjinal' zannettiği için şehir dışından gelen müşteri ile tartışmaya başladı. Araç sahibi dayak yemekten korkup camdan aşağı atladı.

İstanbul’da kusurlu araç satmaya kalktı! Dayak yiyeceğini anlayınca camdan atladı: Görüntüler şoke etti...

Gaziosmanpaşa'da bir kişi aracını satmak için internet sitesine ilan verdi. Satmaya çalıştığı aracın kusurlu çıkması sonucu, otomobili satın almak için gelen şehir dışından gelen müşteriyle satıcı arasında anlaşmazlık çıktı.

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İstanbul’da kusurlu araç satmaya kalktı! Dayak yiyeceğini anlayınca camdan atladı: Görüntüler şoke etti...

DAYAK YİYECEĞİNİ ANLAYINCA CAMDAN ATLADI!

Alıcı masraflarının karşılanmasını isteyince taraflar arasındaki anlaşmazlık kavgaya dönüştü. Bu sırada iş yerinin 1. katına çıkan satıcı dayak yememek için 6 metrelik camdan atladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul’da kusurlu araç satmaya kalktı! Dayak yiyeceğini anlayınca camdan atladı: Görüntüler şoke etti...

Olay, 16 Temmuz Salı günü Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kendine ait 2010 model otomobilini 550 bin liraya satmak isteyen bir kişi internete satılık ilanı koydu. İlandaki 'Orijinal' ibaresini gören alıcı ise, aracı görmek için Bartın'dan İstanbul'a geldi.

İstanbul’da kusurlu araç satmaya kalktı! Dayak yiyeceğini anlayınca camdan atladı: Görüntüler şoke etti...

Bu sırada otomobilin eksper işlemleri başladı.'Orijinal' ilanı bulunan araç eksper kontrollerinde kusurlu çıktı. Bunun üzerine alıcıyla satıcı arasında anlaşmazlık çıktı. Bartın'dan gelen müşteri yol ve eksper masraflarının satıcı tarafından karşılanmasını istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine taraflar arasındaki anlaşmazlık kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya otomobili almak isteyen müşterinin arkadaşları da dahil olunca olay büyüdü.

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