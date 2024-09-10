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Giriş Tarihi: 10.09.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 10:45

İstanbul'da kuyumcuyu öldürüp çantasını çalmışlardı: katillerin kimliği şoke etti!

İstanbul Sultangazi'de elinde bir çanta altınla evine giden kuyumcu çantayı almak isteyen saldırganlara direnince vurularak öldürülmüştü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Büro ekipleri şüphelilerden birinin adresinde öldürülen kuyumcuya ait olduğu değerlendirilen 61 parça altını da ele geçirdi. Olaya ilgili gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken şüphelilerin kuyumcunun komşu esnafları oldukları onu her akşam çantayla giderken görünce plan yaptıkları öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da kuyumcuyu öldürüp çantasını çalmışlardı: katillerin kimliği şoke etti!

İstanbul Sultangazi'de kuyumculuk yapan 38 yaşındaki Mohammed Mosh, evinden işine giderken sürekli aynı güzergahı kullanıyor ve yanında hep bir çanta taşıyordu. Bu durum kısa sürede hırsızların dikkatini çekti. Mosh, 4 Eylül günü Sultangazi'deki 50. Yıl Mahallesi'ndeki evine giderken saat 21.00 sıralarında hırsızların kurduğu pusudan habersiz bir şekilde yürüyordu.

İstanbul’da kuyumcuyu öldürüp çantasını çalmışlardı: katillerin kimliği şoke etti!

Mosh'u takibe alan iki şüpheli, belirledikleri noktada saldırdı. Direnen kuyumcuya iki el ateş eden şüpheliler, Mosh'u önce ayağından, ardından boynundan vurdu.

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İstanbul’da kuyumcuyu öldürüp çantasını çalmışlardı: katillerin kimliği şoke etti!

5 KİŞİ YAKALANDI

Şüpheliler, içi altın dolu çantayı çalarak kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Mohammed Mosh, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul’da kuyumcuyu öldürüp çantasını çalmışlardı: katillerin kimliği şoke etti!

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede olay yerinde iki 7.65 milimetre kovan bulundu. Çevredeki tanıklar ve güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 7 Eylül'de düzenlenen operasyonda, Sultangazi'de 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul’da kuyumcuyu öldürüp çantasını çalmışlardı: katillerin kimliği şoke etti!

Şüpheli V.A. ve F.A.'nın evinde Mohammed Mosh'a ait olduğu düşünülen 61 parça küpe, bilezik gibi ziynet eşyaları ele geçirildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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