Giriş Tarihi: 10.09.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
10:45
İstanbul'da kuyumcuyu öldürüp çantasını çalmışlardı: katillerin kimliği şoke etti!
İstanbul Sultangazi'de elinde bir çanta altınla evine giden kuyumcu çantayı almak isteyen saldırganlara direnince vurularak öldürülmüştü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Büro ekipleri şüphelilerden birinin adresinde öldürülen kuyumcuya ait olduğu değerlendirilen 61 parça altını da ele geçirdi. Olaya ilgili gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken şüphelilerin kuyumcunun komşu esnafları oldukları onu her akşam çantayla giderken görünce plan yaptıkları öne sürüldü.