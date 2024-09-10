İstanbul’da kuyumcuyu öldürüp çantasını çalmışlardı: katillerin kimliği şoke etti!

İstanbul Sultangazi'de kuyumculuk yapan 38 yaşındaki Mohammed Mosh, evinden işine giderken sürekli aynı güzergahı kullanıyor ve yanında hep bir çanta taşıyordu. Bu durum kısa sürede hırsızların dikkatini çekti. Mosh, 4 Eylül günü Sultangazi'deki 50. Yıl Mahallesi'ndeki evine giderken saat 21.00 sıralarında hırsızların kurduğu pusudan habersiz bir şekilde yürüyordu.