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'da lodos etkili oluyor

'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan lodos bugünde etkisini sürdürdü. Lodosun yanı sıra yağışında etkili olduğu kent genelinde vatandaşlar ve turistler zor anlar yaşadı.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 10:05
İstanbul'da lodos etkili oluyor

genelinde etkili olmaya devam eden lodos ve sağanak yağış vatandaşa zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak iş ve okullarına gitmek için yollara düşen İstanbulluların lodos ve sağanak yağıştan korunmak için tedbirli oldukları görüldü. Vatandaşlar, soğuktan korunmak için kışlık montlarını giyerek şemsiyelerini de yanına almayı ihmal etmedi. Ancak etkili olan lodos nedeniyle şemsiyeler ters dönerken vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü.

İstanbul'da lodos etkili oluyor

ZEYTİNBURNU'NDA DEV DALGALAR

Zeytinburnu sahilde lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu. Lodos deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. 'da lodos ve sağanak yağışın gün boyu süreceği ve sıcaklık değerlerinin düşeceği kaydedildi.

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İstanbul'da lodos etkili oluyor

TRAFİK LAMBASI YERİNDEN ÇIKTI

Gaziosmanpaşa'da şiddetli lodos, trafik lambalarını yerinden çıkardı. Sallanan, sadece elektrik kablosunun tuttuğu lambalar kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından güvenli şekilde alındı.

İstanbul'da lodos etkili oluyor

Olay Gaziosmanpaşa'da sabah saat 08:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan Topkapı-Habibler tramvayının Uluyol Bereç durağının yakınındaki direkte bulunan trafik uyarı lambası, şiddetli lodosun etkisiyle yerinden çıktı. Çevredeki vatandaşlar sallanan ve tehlike arz eden trafik lambasını görünce, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, sadece elektrik kablosunun tuttuğu lambaları yerinden alarak, belediye ekiplerine haber verdi.

İstanbul'da lodos etkili oluyor
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İstanbul'da lodos etkili oluyor
İstanbul'da lodos etkili oluyor
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