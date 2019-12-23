İstanbul'da lodos etkili oluyor

İstanbul genelinde etkili olmaya devam eden lodos ve sağanak yağış vatandaşa zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak iş ve okullarına gitmek için yollara düşen İstanbulluların lodos ve sağanak yağıştan korunmak için tedbirli oldukları görüldü. Vatandaşlar, soğuktan korunmak için kışlık montlarını giyerek şemsiyelerini de yanına almayı ihmal etmedi. Ancak etkili olan lodos nedeniyle şemsiyeler ters dönerken vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü.