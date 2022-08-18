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İstanbul’da masaj salonu cinayeti: Genç polis babasına kurşun yağdırdı! Kapıya açtığımda…
Giriş Tarihi: 18.08.2022 09:09
Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
09:09
İstanbul’da masaj salonu cinayeti: Genç polis babasına kurşun yağdırdı! Kapıya açtığımda…
Son dakika haberi: Korkunç olay İstanbul Ataşehir'de yaşandı… Polis memuru, masaj salonu işlettiği gerekçesiyle tartışma yaşadığı babasına kurşun yağdırdı. Oğlunun silahından çıkan 5 kurşunun hedefi olan baba, kurtarılamadı. İşte vahşetin detayları…