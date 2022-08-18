Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul’da masaj salonu dehşeti: Genç polis babasına kurşun yağdırdı! Kapıya açtığımda…
Giriş Tarihi: 18.08.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 09:54

İstanbul’da masaj salonu dehşeti: Genç polis babasına kurşun yağdırdı! Kapıya açtığımda…

Son dakika haberi: Korkunç olay İstanbul Ataşehir'de yaşandı… Polis memuru, masaj salonu işlettiği gerekçesiyle tartışma yaşadığı babasına kurşun yağdırdı. Oğlunun silahından çıkan 5 kurşunun hedefi olan baba, hastaneye kaldırıldı. İşte vahşetin detayları…

İstanbul’da masaj salonu dehşeti: Genç polis babasına kurşun yağdırdı! Kapıya açtığımda…

Kanlı olay, dün saat 13.50 sıralarında Ataşehir'de yaşandı. İddiaya göre, Emre U. isimli genç polis, masaj salonu işlettiği gerekçesiyle tartışma yaşadığı babasına ait işletmeye geldi.

İstanbul’da masaj salonu dehşeti: Genç polis babasına kurşun yağdırdı! Kapıya açtığımda…

Baba ile oğul arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle oğul Emre U. yanında getirdiği silahla babası Hilmi U.'ya 5 el ateş açtı. Şüpheli şahıs olay yerine geldiği araçla hızla uzaklaşırken baba ise kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken, sağlık ekipleriyse yaralı babayı hastaneye kaldırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da masaj salonu dehşeti: Genç polis babasına kurşun yağdırdı! Kapıya açtığımda…

Öte yandan şüpheli şahsın olay yerine geldiği ve aracını bırakarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’da masaj salonu dehşeti: Genç polis babasına kurşun yağdırdı! Kapıya açtığımda…

Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonrası şüpheli şahsa ait araç olay yerine yakın bir noktada terk edilmiş olarak bulundu.


İstanbul’da masaj salonu dehşeti: Genç polis babasına kurşun yağdırdı! Kapıya açtığımda…

Hilmi U.'nun ifadesinde "Aramızda geçmişten gelen bir husumet yoktur ama bu masaj salonu konusunda tartışmalarımız oldu. Bu olaydan dolayı oğlumdan şikayetçi değilim.

SON DAKİKA