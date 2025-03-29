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İstanbul'da metrobüs istasyonunda akılalmaz kavga: Hızını alamadı... Yürüyen merdivenden düştü!
Giriş Tarihi: 29.03.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
10:59
İstanbul'da metrobüs istasyonunda akılalmaz kavga: Hızını alamadı... Yürüyen merdivenden düştü!
Gayrettepe metrobüs istasyonu çıkışında akılalmaz bir olay yaşandı. Duygu B. ve G.B. arasında laf atma nedeniyle kavga çıktı. Birbirine tekme tokatla saldıranları çevredekiler ayırdı. Sinirlerine hakim olamayan Duygu B., koşarak arkasından gittiği G.B.'ye yürüyen merdivende saldırdığı sırada dengesini kaybedip aşağı düştü. Gözaltına alınan G.B. serbest kalırken, yaşanan kavganın görüntüleri de ortaya çıktı.