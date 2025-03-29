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Haberler Yaşam İstanbul'da metrobüs istasyonunda akılalmaz kavga: Hızını alamadı... Yürüyen merdivenden düştü!
Giriş Tarihi: 29.03.2025 10:41 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 10:59

İstanbul'da metrobüs istasyonunda akılalmaz kavga: Hızını alamadı... Yürüyen merdivenden düştü!

Gayrettepe metrobüs istasyonu çıkışında akılalmaz bir olay yaşandı. Duygu B. ve G.B. arasında laf atma nedeniyle kavga çıktı. Birbirine tekme tokatla saldıranları çevredekiler ayırdı. Sinirlerine hakim olamayan Duygu B., koşarak arkasından gittiği G.B.'ye yürüyen merdivende saldırdığı sırada dengesini kaybedip aşağı düştü. Gözaltına alınan G.B. serbest kalırken, yaşanan kavganın görüntüleri de ortaya çıktı.

DHA
İstanbul’da metrobüs istasyonunda akılalmaz kavga: Hızını alamadı... Yürüyen merdivenden düştü!

Edinilen bilgiye göre metro istasyonunun metrobüs çıkışına doğru yakınlarıyla yürüyen Duygu B. ve G.B. arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duygu B., G.B.'ye istasyon içerisinde tekme attı.

İstanbul’da metrobüs istasyonunda akılalmaz kavga: Hızını alamadı... Yürüyen merdivenden düştü!

Yaşanan kavga sonrasında tarafların yakınları araya girerek iki kadını ayırdı. Ardından Duygu B. istasyonda yürüyen merdivene binerek yukarı çıkan G.B.'nin arkasından koşmaya başladı.

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İstanbul’da metrobüs istasyonunda akılalmaz kavga: Hızını alamadı... Yürüyen merdivenden düştü!

Kadına saldıran Duygu B., G.B.'nin hamle yapmasıyla dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Olayda Duygu B. yaralanırken, G.B. ise dışarı çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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İstanbul’da metrobüs istasyonunda akılalmaz kavga: Hızını alamadı... Yürüyen merdivenden düştü!

MERDİVENLERDEN DÜŞÜP YARALANDI

Olayın ardından yaralı Duygu B., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul’da metrobüs istasyonunda akılalmaz kavga: Hızını alamadı... Yürüyen merdivenden düştü!

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.