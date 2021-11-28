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Giriş Tarihi: 28.11.2021 13:47 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 13:47

İstanbul’da milyonluk araç 100 metre sürüklendi! Genç kadın şoka girdi!

Olay İstanbul Bakırköy'de yaşandı. İddiaya göre sürücüsünün aşırı hızla ilerlediği milyonluk lüks otomobil, önündeki araca çarptı. İşte haberin detayları

İstanbul’da milyonluk araç 100 metre sürüklendi! Genç kadın şoka girdi!

Kaza, Yeşilyurt, Yeni Havaalanı Caddesi Yolu'nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

İstanbul’da milyonluk araç 100 metre sürüklendi! Genç kadın şoka girdi!

İddiaya göre, Alp Tutuş idaresindeki 34 ST 756 plakalı otomobil, yolda aşırı hızla ilerlediği sırada önündeki 34 FH 6499 plakalı otomobile arkadan çarptı.

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İstanbul’da milyonluk araç 100 metre sürüklendi! Genç kadın şoka girdi!

Çarpmanın etkisiyle Alp Tutuş idaresindeki otomobilin bir tekeri koptu.

İstanbul’da milyonluk araç 100 metre sürüklendi! Genç kadın şoka girdi!

Otomobil, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra karşı şeride geçerek durabildi.

İstanbul’da milyonluk araç 100 metre sürüklendi! Genç kadın şoka girdi!

Kazada yaralanan olmazken, 2 otomobilde de hasar oluştu.

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