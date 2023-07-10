İstanbul’da miras katliamı: 4 ölü! Vahşetin sebebi ortaya çıktı: Meğer...

ANLAŞMAZLIKLAR BAŞLADI

Gebze'de faaliyet gösteren fabrikada yaklaşık üç yıl önce üç kardeş arasından yönetimsel olarak anlaşmazlıklar başladı. Anlaşmazlığı bir türlü gideremeyen üç kardeş, ortaklıktan ayrılma kararı aldı. Özden ve Özen kardeşler ortak hareket ederek Gebze'de aynı alanda faaliyet gösteren başka bir fabrika kurarken, Osman Özkul ise kurduğu fabrikada iki oğluyla birlikte hareket ediyordu.