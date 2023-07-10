Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul’da miras katliamı: 4 ölü! Vahşetin sebebi ortaya çıktı: Meğer...
Giriş Tarihi: 10.07.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 10:13

İstanbul’da miras katliamı: 4 ölü! Vahşetin sebebi ortaya çıktı: Meğer...

İstanbul'un Pendik ilçesinde aynı aileden 4 kişinin öldüğü iki kişinin yaralandığı miras kavgasının detayları ortaya çıktı. Üç kardeşin üç yıldır fabrika anlaşmazlığı yüzünden sürekli kavga ettikleri ve karakolluk oldukları belirlenirken, otoparkta karşı karşıya gelen ailelerin birbirlerine kurşun yağdırdığı anlaşıldı. İşte kan donduran vahşetin yeni ayrıntıları...

Ümit Erkan DEMİRCAN
MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da miras katliamı: 4 ölü! Vahşetin sebebi ortaya çıktı: Meğer...

Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'ta bulunan özel bir sitede dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. 25 yıl önce Ordulu bir aile olan Özden, Özen ve Osman Özkul kardeşler tarafından kurulan Boyaş Metal Kaplama ve Metal San. Tic. Ltd. Şti, kataforez kaplama, elektrostatik toz boyama, lazer kesim, büküm, kaynak, kumlama alanlarında faaliyet gösteriyordu.

İstanbul’da miras katliamı: 4 ölü! Vahşetin sebebi ortaya çıktı: Meğer...

ANLAŞMAZLIKLAR BAŞLADI
Gebze'de faaliyet gösteren fabrikada yaklaşık üç yıl önce üç kardeş arasından yönetimsel olarak anlaşmazlıklar başladı. Anlaşmazlığı bir türlü gideremeyen üç kardeş, ortaklıktan ayrılma kararı aldı. Özden ve Özen kardeşler ortak hareket ederek Gebze'de aynı alanda faaliyet gösteren başka bir fabrika kurarken, Osman Özkul ise kurduğu fabrikada iki oğluyla birlikte hareket ediyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da miras katliamı: 4 ölü! Vahşetin sebebi ortaya çıktı: Meğer...

KAVGA HİÇ BİTMEDİ
İddiaya göre, üç kardeş fabrikaları ayırmasına karşın aralarındaki alacak verecek meselesi hiç bitmedi. Her iki tarafta sürekli birbirlerinden alacaklı olduklarını iddia ediyorlardı. Kardeşler arasındaki uzun süredir devam eden kavgalar polis karakoluna da yansımıştı.

İstanbul’da miras katliamı: 4 ölü! Vahşetin sebebi ortaya çıktı: Meğer...

MİSAFİRLERİYLE YEMEK YEDİ
Dün Osman Özkul ve ailesi Ordu'dan gelen spor salonu işletmecisi Zafer- Meltem Öztürk'ü de yanlarına alarak Ömer'li de bir Restorantta yemek yedi. Ardından Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'ta bulunan evlerine geçen Osman Özkul ve misafirleri burada aynı sitede oturan abileri Özden ve Özen Özkul ile karşılaştı.

İstanbul’da miras katliamı: 4 ölü! Vahşetin sebebi ortaya çıktı: Meğer...

ABİLERİNE SALDIRDI
İddiaya göre, Osman Özkul, oğlu, Burak, Yasin Özkul ve Zafer Öztürk, Özden Özkul ve Özen Özkul'a saldırdı.

SON DAKİKA