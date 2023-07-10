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İstanbul’da miras katliamı: 4 ölü! Vahşetin sebebi ortaya çıktı: Meğer...
Giriş Tarihi: 10.07.2023 10:13
Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
10:13
İstanbul’da miras katliamı: 4 ölü! Vahşetin sebebi ortaya çıktı: Meğer...
İstanbul'un Pendik ilçesinde aynı aileden 4 kişinin öldüğü iki kişinin yaralandığı miras kavgasının detayları ortaya çıktı. Üç kardeşin üç yıldır fabrika anlaşmazlığı yüzünden sürekli kavga ettikleri ve karakolluk oldukları belirlenirken, otoparkta karşı karşıya gelen ailelerin birbirlerine kurşun yağdırdığı anlaşıldı. İşte kan donduran vahşetin yeni ayrıntıları...