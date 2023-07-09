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Haberler Yaşam İstanbul’da miras katliamı: 4 ölü! Vahşette detaylar ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 09.07.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 14:18

İstanbul’da miras katliamı: 4 ölü! Vahşette detaylar ortaya çıktı!

İstanbul Pendik'te Özden Özkul, miras meselesi nedeniyle sorun yaşadığı kardeşi Osman Özkul ile Efe Burak Özkul, Dilek Özkul ve Zafer Öztürk'ü tabancayla öldürdü. Olayda Meryem Öztürk de yaralandı. İşte kan donduran vahşetin detayları…

MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da miras katliamı: 4 ölü! Vahşette detaylar ortaya çıktı!

İstanbul Pendik'te Özden Özkul, miras meselesi nedeniyle sorun yaşadığı kardeşi Osman Özkul ile Efe Burak Özkul, Dilek Özkul ve Zafer Öztürk'ü tabancayla öldürdü. Olayda Zafer Öztürk'ün eşi Meryem Öztürk de yaralandı...

İstanbul’da miras katliamı: 4 ölü! Vahşette detaylar ortaya çıktı!

Tüyler ürperten olay, İstanbul Pendik Çamlık Mahallesi Meşe Sokak üzerinde bulunan bir sitede dün 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Özden Özkul, kardeşi Osman Özkul ile miras meselesi sebebiyle sorun yaşıyordu.

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İstanbul’da miras katliamı: 4 ölü! Vahşette detaylar ortaya çıktı!

Dün adrese gelen Özden Özkul, evde bulunanlara kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul’da miras katliamı: 4 ölü! Vahşette detaylar ortaya çıktı!

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Osman Özkul ile Efe Burak Özkul, Dilek Özkul ve Zafer Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul’da miras katliamı: 4 ölü! Vahşette detaylar ortaya çıktı!

CENEZELER MORGA KALDIRILDI
Olayda hafif şekilde yaralanan Zafer Öztürk'ün eşi Meryem Öztürk de ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde şüpheli Özden Özkul'u olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına aldı.

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