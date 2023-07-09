İstanbul’da miras katliamı: 4 ölü! Vahşette detaylar ortaya çıktı!

Tüyler ürperten olay, İstanbul Pendik Çamlık Mahallesi Meşe Sokak üzerinde bulunan bir sitede dün 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Özden Özkul, kardeşi Osman Özkul ile miras meselesi sebebiyle sorun yaşıyordu.