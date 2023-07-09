İstanbul’da miras katliamı: 4 ölü! Vahşette detaylar ortaya çıktı!

İstanbul Pendik'te Özden Özkul, miras meselesi nedeniyle sorun yaşadığı kardeşi Osman Özkul ile Efe Burak Özkul, Dilek Özkul ve Zafer Öztürk'ü tabancayla öldürdü. Olayda Zafer Öztürk'ün eşi Meryem Öztürk de yaralandı... Tüyler ürperten olay, İstanbul Pendik Çamlık Mahallesi Meşe Sokak üzerinde bulunan bir sitede dün 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Özden Özkul, kardeşi Osman Özkul ile miras meselesi sebebiyle sorun yaşıyordu. Dün adrese gelen Özden Özkul, evde bulunanlara kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Osman Özkul ile Efe Burak Özkul, Dilek Özkul ve Zafer Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. CENEZELER MORGA KALDIRILDI Şüpheli emniyete götürüldü. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri evde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında cenazeler İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. ORDU'DAN GELMİŞLERDİ KENDİSİ ÖLDÜ EŞİ YARALANDI Ölen Zafer Öztürk'ün eşi Meryem Öztürk ile birlikte Ordu'dan İstanbul'a ziyaret için geldiği ve Ordu'da spor salonu işlettiği ifade edildi. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken cenazelerin adli tıp kurumunda otopsi işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 'GİTTİĞİMDE ORADA BİRBİRİNE VURUYORLARDI' Ben de diğer kardeşini aradım. 'Aracı kaldırın' dedim. Kaldırmayacağını söylediler. Ben işten evime geldim. Evdeyken silah seslerini duydum. Sitenin otoparkına koştum. Gittiğimde orada birbirine vuruyorlardı. Ben 2 kişiyi tutabildim. Bu arada silahlar patlıyordu. Sonra güvenliğe koştum emniyet birimlerine haber vermek için. Emniyet mensupları geldikten sonra otoparka gittik beraber. 6 kişiyi yerde yatarken gördüm' dedi.