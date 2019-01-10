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  • İstanbul’da narkotik operasyonunda torbacı karı ve koca kıskıvrak yakalandı

’da narkotik operasyonunda torbacı karı ve koca kıskıvrak yakalandı

Giriş Tarihi: 10.01.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 10:19
İstanbul’da narkotik operasyonunda torbacı karı ve koca kıskıvrak yakalandı

Esenler'de torbacı çift 9 yaşındaki çocuklarına pencereden uyuşturucu attırdı. Torbacının evde bulunan veresiye defteri dikkat çekti

İstanbul’da narkotik operasyonunda torbacı karı ve koca kıskıvrak yakalandı

Esenler'de torbacı çiftin evine operasyon düzenleyen narkotimler, koçbaşıyla kapısını kırarak girdiği evde çok miktarda toz esrar ile extacy hap ele geçirdi.

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İstanbul’da narkotik operasyonunda torbacı karı ve koca kıskıvrak yakalandı

Operasyon esnasında polis, 9 yaşındaki çocuğun pencereden attığı uyuşturucuları ise pamuklu çubuk ile yerden topladı. Gözaltına alınan çift tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da narkotik operasyonunda torbacı karı ve koca kıskıvrak yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Esenler'de karı ve kocanın "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılığı yaparak uyuşturucu madde sattığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren narkotimler, fiziki ve teknik takiplerin ardından hazırlıklarını tamamlayarak operasyon için düğmeye bastı.

İstanbul’da narkotik operasyonunda torbacı karı ve koca kıskıvrak yakalandı

Harekete geçen tim, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Menderes Mahallesi 315 Sokak'taki daireye baskın düzenledi. Polis uyarılarına rağmen açılmayan kapıyı koçbaşıyla kırarak içeriye girdi. İçeride torbacının eşini yakalayan polis, didik didik arama yaptı. Yapılan aramalarda evdeki kumaşların arasında çok miktarda toz esrar, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 10 bin lira ele geçirildi.

İstanbul’da narkotik operasyonunda torbacı karı ve koca kıskıvrak yakalandı

9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA PENCEREDEN UYUŞTURUCU ATTIRDI

Öte yandan operasyon esnasında polisin sesini duyan torbacı kadın, 9 yaşındaki çocuğuna uyuşturucu maddeleri pencereden attırdığı tespit edildi. Polis yerde toz haline gelen extacy hapları, pamuklu çubuklar yardımıyla yerden topladı. Uyuşturuculu çubuklar delil kutusuna konuldu. Dışarıdaki maddeleri ele geçiren polis, kadına ise "9 yaşındaki çocuğu bu işe alet ediyorsun" diyerek tepki gösterdi. Evde yapılan detaylı aramalarda ise torbacı çiftin uyuşturucu madde sattığı şahısların isimleri ve aldığı paraları yazdığı bir de defter buldu.

İstanbul’da narkotik operasyonunda torbacı karı ve koca kıskıvrak yakalandı

TORBACI ÇİFT TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon kapsamında aramaların ardından evde yakalanan torbacı Münevver D. gözaltına alınarak evde bulunan uyuşturucu maddelerle birlikte Esenler Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Firar konumunda olan torbacının eşi Salih D. ise avukatıyla birlikte savcılığa gelerek teslim oldu. Torbacı çift işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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