İstanbul’da narkotik operasyonunda torbacı karı ve koca kıskıvrak yakalandı

9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA PENCEREDEN UYUŞTURUCU ATTIRDI

Öte yandan operasyon esnasında polisin sesini duyan torbacı kadın, 9 yaşındaki çocuğuna uyuşturucu maddeleri pencereden attırdığı tespit edildi. Polis yerde toz haline gelen extacy hapları, pamuklu çubuklar yardımıyla yerden topladı. Uyuşturuculu çubuklar delil kutusuna konuldu. Dışarıdaki maddeleri ele geçiren polis, kadına ise "9 yaşındaki çocuğu bu işe alet ediyorsun" diyerek tepki gösterdi. Evde yapılan detaylı aramalarda ise torbacı çiftin uyuşturucu madde sattığı şahısların isimleri ve aldığı paraları yazdığı bir de defter buldu.