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Haberler Yaşam İstanbul'da nemli hava gece uyutmadı! İki ilçede yüzde 100'e ulaştı
Giriş Tarihi: 18.07.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 09:20

İstanbul'da nemli hava gece uyutmadı! İki ilçede yüzde 100'e ulaştı

Sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Uzmanlar, saat 11.00-16.00 arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtirken, vatandaşlar yüksek nem oranı nedeniyle zor anlar yaşıyor. İstanbul'da da gece boyunca etkili olan sıcak hava ve yüksek nem oranı ilçelere göre farklılık gösterdi. İki ilçede ise nem oranı yüzde 100'ü bularak rekor kırdı. İşte detaylar…

AA
İstanbul’da nemli hava gece uyutmadı! İki ilçede yüzde 100’e ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporunda, sıcaklıkların mevsim normallerinin 3-7 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.

İstanbul’da nemli hava gece uyutmadı! İki ilçede yüzde 100’e ulaştı

Bazı illerde sıcaklıkların 40-41 dereceye kadar ulaşması beklenirken, uzmanlar özellikle saat 11.00-16.00 arasında sokağa çıkılmaması gerektiğini ifade etti.

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İstanbul’da nemli hava gece uyutmadı! İki ilçede yüzde 100’e ulaştı

YÜKSEK NEM ORANI GECE UYUTMADI

Öte yandan, sıcak hava ile birlikte yüksek nem oranı da vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

İstanbul’da nemli hava gece uyutmadı! İki ilçede yüzde 100’e ulaştı

İstanbul'da da gece boyunca etkili olan sıcak hava ve yüksek nem oranı ilçelere göre farklılık gösterdi. İki ilçede nem oranı yüzde 100'e ulaştı.

İstanbul’da nemli hava gece uyutmadı! İki ilçede yüzde 100’e ulaştı

İŞTE İLÇE İLÇE HİSSEDİLEN SICAKLIK VE NEM ORANLARI

Kentte saat 05.30 itibarıyla ilçe ilçe hava sıcaklığı, hissedilen sıcaklık ve nem oranları şöyle:

Adalar'da hava sıcaklığı 27,1, hissedilen sıcaklık 32,4, nem oranı yüzde 93 iken, Arnavutköy'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,8, nem oranı yüzde 83 oldu.

Ataşehir'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,3, nem oranı yüzde 100 ile rekor seviyeye ulaştı.

Avcılar'da hava sıcaklığı 26,7, hissedilen sıcaklık 30,2, nem oranı yüzde 84 olarak ölçüldü. Bağcılar'da hava sıcaklığı 26,3, hissedilen sıcaklık 30,1, nem oranı yüzde 90'a ulaştı.

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